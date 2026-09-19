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Neki od naših najeminentnijih stručnjaka ginekologa - profesorka dr Vesna Kesić i asistent dr Jelena Štulić - pregledaće besplatno žene iz prigradskog naselja Rušanj, čija ambulanta svakodnevno nema ginekologa, a povodom 20. septembra, Dana posvećenog prevenciji ginekoloških maligniteta.

Izdvojte dan za sebe i stavite svoje zdravlje na prvo mesto. Podršku pružite i ženi koju volite, povedite majku, ćerku, sestru, prijateljicu. Zajedno je lakše napraviti prvi korak, dođite na besplatan pregled u ambulantu u Rušnju, pozivaju neki od naših najboljih ginekologa.

Zainteresovane žene biće u mogućnosti da urade besplatan ginekološki pregled, PAPA test i kolposkopiju u ambulanti u Rušnju, u nedelju, 20. septembra, od 9.00 do 13.00 časova. Zakažite svoj termin pozivom na broj 060 3581 029.

Kako sprečiti rak grlića materice?

Dr Štulić ističe da je ranije prevencija počinjala od momenta stupanja u seksualne odnose, a danas u adolescenciji. HPV vakcinacijom dece preveniramo jedan od najčešćih ginekoloških maligniteta, a to je karcinom grlića materice, dodaje doktorka.

- Veoma je važno da kroz podizanje svesti i edukaciju stanovništva povećamo broj vakcinisanih jer ćemo jedino tako sprečiti da buduće generacije žena obole. Tokom reproduktivnog perioda, kao i u menopauzi i postmenopauzi, neophodno je da žene jednom godišnje odlaze kod ginekologa i budu pregledane. Preventivni pregled podrazumeva pregled spoljašnjih genitalnih organa, vagine i grlića materice, pri čemu se grlić pregleda pod kolposkopom i uzima PAPA test. Da bismo pregledali telo materice i jajnike, neophodan je ultrazvučni pregled koji otkriva promene na ovim organima - objašnjava dr Štulić.

Odsustvo tegoba ne sme da zavara

Doktorka nas podseća da su rak grlića materice i rak jajnika tihe bolesti koje u ranoj fazi nisu praćene tegobama.

- Karcinom tela materice će nešto ranije dati znak u vidu iregularnih krvarenja, što će žene uputiti lekaru. Odsustvo tegoba ne sme da nas zavara, kao ni to što su redovni menstrualni ciklusi znak zdravlja u potpunosti. Redovnim pregledom otkrivamo promene na organima u ranoj fazi, to jest u fazi izlečenja. Taj momenat daje velike mogućnosti i komfor kako lekaru, tako i samom pacijentu, jer je lečenje manje agresivno i radikalno, sa manje neželjenih reakcija i boljim i uspešnijim ishodom lečenja - naglašava dr Štulić.

Tek nešto više od 50,000 dece i mladih primilo HPV vakcinu Foto: Shutterstock

Reč "karcinom" ne znači za sve pacijente isto

Doktorka ipak napominje da svaka maligna bolest ima nekoliko svojih faza koje se stadiraju prema zahvaćenosti samog organa, a potom i raširenosti na okolne organe.

- Zato reč “karcinom” ne znači za sve pacijente isto. Ako govorimo o karcinomu grlića materice, kod pacijentkinja kod kojih je bolest otkrivena u najranijem stadijumu lečenje će podrazumevati konizaciju koja nije bolna, nema reza, te se one veoma brzo vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima. Za razliku od uznapredovalih stadijuma, gde žene prolaze kroz radikalne operacije kod kojih je oporavak dug i neretko sa neželjenim nuspojavama, pa sve do stadijuma kada pacijentkinje moraju da budu podvrgnute zračenju i hemioterapiji. Zato se ne treba plašiti otkrivanja bolesti, jer pravovremenim reagovanjem postižemo izlečenje - napominje dr Štulić.

Zašto su još bitni redovni pregledi

Dr Jelena Štulić objasnila je i da će više od 80% seksualno aktivnih žena i muškaraca steći infekciju najmanje jednim HPV tipom do svoje 45. godine. Ovaj virus je najviše rasprostranjen među mladima između 20 i 30 godina i zato se tada i ne preporučuje HPV testiranje, jer je potpuno očekivano da test bude pozitivan.

- Zahvaljujući imunitetu, kod većine će on isčeznuti u naredne dve godine. Međutim, kako s godinama imunitet opada, tako u perimenopauzi i menopauzi imamo ponovo porast HPV pozitivnih, što ne treba da bude razlog za stid i brigu. To nam ukazuje da imunitet ovih pacijentkinja nije uspeo da se izbori sa virusom, pa je zato kod njih dodatno važno raditi redovni skrining, to jest pregled grlića, i otkriti da li je došlo do neke promene u samom epitelu putem kolposkopskog i citološkog pregleda - kaže dr Štulić.

Ne odlažite pregled

Doktorka objašnjava da sam HPV nije dovoljan da dovede do bolesti kao što je rak grlića materice. Neophodno je sadejstvo kofaktora, među kojima je na prvom mestu pušenje. Dokazano je da pušenje ima jaču vezu sa karcinomom grlića nego sa karcinomom pluća. Zatim sledi starija životna dob pacijenata, imunokompromitovani pacijenti, pacijenti sa većim brojem seksualnih partnera, kao i infekcije ostalim seksualno prenosivim bolestima.

- Većina mlađe populacije do 30. godine koja ima zdrav i jak imuni sistem izboriće se sa infekcijom bez posledica. To znači da većina neće imati intervencije u cilju lečenja i sprečavanja progresije bolesti. Ali, kod starijih govorimo ili o perzistentnoj ili o novonastaloj infekciji. Važno je znati da glavni razlog nastanka bolesti ne leži u pozitivnosti na HPV, nego u odlaganju ginekološkog pregleda - kaže dr Štulić.

Zainteresovane žene biće u mogućnosti da urade besplatan ginekološki pregled, PAPA test Foto: Shutterstock

Mali festival zdravlja

Dr Štulić je stručnjak koji i ličnim primerom propagira značaj prevencije - vakcinisala je svoju ćerku protiv HPV-a. Kaže da se raduje što će biti u prilici da zajedno sa eminentnom profesorkom dr Vesnom Kesić pregleda žene iz prigradskog naselja čija ambulanta svakodnevno nema ginekologa.