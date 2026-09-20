Četvoro od petoro ljudi i dve trećine zdravstvenih radnika i dalje pogrešno veruju da je demencija prirodni deo starenja

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Povodom Svetskog dana Alchajmerove bolesti, Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest i HHU „Hleb života“ organizuju sutra, 21. septembra, u 12 časova kod Delijske česme u Knez Mihailovoj ulici javni događaj "Što pre to bolje - Dijagnoza demencije je važna".

Ova tema obeležavanja ovogodišnjeg Svetskog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti je izabrana jer mnogi ljudi i dalje žive s ovim oboljenjem bez zvanične dijagnoze. Istraživanja pokazuju da četvoro od petoro ljudi i dve trećine zdravstvenih radnika i dalje pogrešno veruju da je demencija prirodni deo starenja. Ova zabluda, u kombinaciji sa stigmom i ćutanjem, odlaže postavljanje dijagnoze i onemogućava neophodan pristup lečenju i podršci.

Podizanje svesti i otvoreni razgovori o demenciji važni su za suzbijanje stigme i dezinformacija, ali i za ohrabrivanje ljudi da na vreme potraže pomoć, kako bi što ranije dobili dijagnozu i pristup odgovarajućoj nezi i podršci.

Podizanje svesti i otvoreni razgovori o demenciji važni su za suzbijanje stigme i dezinformacija Foto: Shutterstock

Vežbe, razgovori i "Ples i pesme za pamćenje"

Na pultovima udruženja će biti deljeni promotivni i edukativni materijali o demencijama i o aktivnostima udruženja na polju prevencije i podrške obolelima i njihovim srodnicima. Željka Cvjetan Gortinski, dramska umetnica i drama terapeut, demonstriraće poželjnu fizičku aktivnost u svrhu prevencije demencije i tretmana obolelih.

Na javnom skupu će govoriti:

mr Nadežda Satarić, predsednica SUAB-a

prof. dr Elka Stefanova, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Smiljana Kostić, Neurološka klinika VMA

Suzana Petričević, glumica, i Mihailo Bala, u ime neformalnih negovatelja obolelih

Gorica Popović, glumica