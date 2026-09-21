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Povodom učešća na 32. Jesenjem festivalu zdravlja Beograd, Služba za polivalentnu patronažu Doma zdravlja „Voždovac“ predlaže realizaciju aktivnosti usmerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i edukaciju građana o značaju zdravih životnih navika.

Jesenji festival zdravlja biće održan 24. septembra u Domu Vojske Srbije u Beogradu, od 10 do 19 časova.

Na štandu Festivala zdravlja možete obaviti besplatna merenja i dobiti stručne savete o očuvanju i unapređenju zdravlja, kao što su:

Merenje krvnog pritiska i pulsa uz davanje osnovnih saveta o značaju redovne kontrole.

Merenje telesne mase, visine i izračunavanje BMI, uz savetovanje o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Procena stepena nikotinske zavisnosti i informisanje građana o štetnosti pušenja i mogućnostima za prestanak pušenja.

Edukacija o zdravim stilovima života, sa posebnim osvrtom na pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, san i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti.

Promocija preventivnih pregleda i značaja pravovremenog javljanja lekaru.

Foto: ДЗ „Вождовац“