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Povodom učešća na 32. Jesenjem festivalu zdravlja Beograd, Služba za polivalentnu patronažu Doma zdravlja „Voždovac“ predlaže realizaciju aktivnosti usmerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i edukaciju građana o značaju zdravih životnih navika.

Jesenji festival zdravlja biće održan 24. septembra u Domu Vojske Srbije u Beogradu, od 10 do 19 časova.

Na štandu Festivala zdravlja možete obaviti besplatna merenja i dobiti stručne savete o očuvanju i unapređenju zdravlja, kao što su:

  • Merenje krvnog pritiska i pulsa uz davanje osnovnih saveta o značaju redovne kontrole.
  • Merenje telesne mase, visine i izračunavanje BMI, uz savetovanje o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.
  • Procena stepena nikotinske zavisnosti i informisanje građana o štetnosti pušenja i mogućnostima za prestanak pušenja.
  • Edukacija o zdravim stilovima života, sa posebnim osvrtom na pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, san i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti.
  • Promocija preventivnih pregleda i značaja pravovremenog javljanja lekaru.
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Foto: ДЗ „Вождовац“

  • Zdravstveno-vaspitni rad sa građanima kroz individualne razgovore i podelu edukativnog i promotivnog materijala.
  • Promocija značaja dojenja i podrške roditeljstvu, uz informisanje budućih i sadašnjih roditelja o značaju pravilne ishrane odojčeta i podrške majci.
  • Edukacija o pravilnoj nezi novorođenčeta i odojčeta, kao i značaju preventivnih patronažnih poseta.
  • Promocija vakcinacije i prevencije zaraznih bolesti, uz informisanje građana o značaju imunizacije.

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