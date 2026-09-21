Lekari Doma zdravlja Voždovac na Jesenjem festivalu obavljaće preventivne preglede i savetovanja – proverite krvni pritisak, BMI i stepen nikotinske zavisnosti.
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Lekari Doma zdravlja Voždovac na Jesenjem festivalu: Proverite pritisak, BMI i nikotinsku zavisnost
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Povodom učešća na 32. Jesenjem festivalu zdravlja Beograd, Služba za polivalentnu patronažu Doma zdravlja „Voždovac“ predlaže realizaciju aktivnosti usmerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i edukaciju građana o značaju zdravih životnih navika.
Jesenji festival zdravlja biće održan 24. septembra u Domu Vojske Srbije u Beogradu, od 10 do 19 časova.
Na štandu Festivala zdravlja možete obaviti besplatna merenja i dobiti stručne savete o očuvanju i unapređenju zdravlja, kao što su:
- Merenje krvnog pritiska i pulsa uz davanje osnovnih saveta o značaju redovne kontrole.
- Merenje telesne mase, visine i izračunavanje BMI, uz savetovanje o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.
- Procena stepena nikotinske zavisnosti i informisanje građana o štetnosti pušenja i mogućnostima za prestanak pušenja.
- Edukacija o zdravim stilovima života, sa posebnim osvrtom na pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, san i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti.
- Promocija preventivnih pregleda i značaja pravovremenog javljanja lekaru.
Foto: ДЗ „Вождовац“
- Zdravstveno-vaspitni rad sa građanima kroz individualne razgovore i podelu edukativnog i promotivnog materijala.
- Promocija značaja dojenja i podrške roditeljstvu, uz informisanje budućih i sadašnjih roditelja o značaju pravilne ishrane odojčeta i podrške majci.
- Edukacija o pravilnoj nezi novorođenčeta i odojčeta, kao i značaju preventivnih patronažnih poseta.
- Promocija vakcinacije i prevencije zaraznih bolesti, uz informisanje građana o značaju imunizacije.
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