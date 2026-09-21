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Od dijagnostike bolesti do praćenja pacijenata i planiranja lečenja, radiologija danas ima važnu ulogu u gotovo svim oblastima medicine, dok nove tehnologije ubrzano menjaju mogućnosti snimanja i intervencija. Upravo najnovija dostignuća i pravci razvoja ove oblasti biće u fokusu Kongresa radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će od 22. do 24. oktobra biti održan u Beogradu.

Kongres, koji organizuje Udruženje radiologa Srbije, okupiće radiologe, specijalizante i stručnjake drugih specijalnosti iz Srbije i regiona, a program će obuhvatiti aktuelne teme iz dijagnostičke i interventne radiologije. Posebna pažnja biće posvećena praktičnoj primeni novih znanja i tehnologija, prikazima interesantnih slučajeva i multidisciplinarnoj saradnji.

Poseban kurs iz neuroradiologije

U okviru kongresa biće održan i kurs Evropske škole radiologije (ESOR) iz neuroradiologije, na kojem će učestvovati stručnjaci koje delegira Evropsko udruženje radiologa. Kroz predavanja, prikaze slučajeva i stručne diskusije biće predstavljena savremena znanja i pristupi iz ove oblasti.