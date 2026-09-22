Magazin “Lepa&Srećna” na 32. Festivalu zdravlja: Kako da sačuvamo zdravlje, lepotu i unutrašnji mir
Tema su preventivno zdravlje, lepota i unutrašnji mir, uz odgovore stručnih saradnica iz oblasti farmacije, ishrane, psihologije i medija.
Šta podrazumeva preventivno zdravlje, kako sačuvati lepotu i unutrašnji mir, teme su panela magazina “Lepa&Srećna” koji se održava 24. septembra u okviru 32. Festivala zdravlja u zgradi Doma vojske Srbije, u 12 časova.
Odgovore na aktuelna pitanja iz oblasti prevencije ženskog zdravlja, lepote i psihologije, potražićemo od naših stručnih saradnica,Dajane Švrake Milutinović, magistra farmacije, mastera ishrane i suplementacije, Ivane Idei Todorić, psihologa, geštalt i EMDR psihoterapeuta i Milice Bursać, naše poznate TV voditeljke koju ovih dana gledamo u emisiji “Čuvajmo svoje”.
Moderator je Žaklina Milenković, glavna i odgovorna urednica magazina “Lepa&Srećna”.
Posetioce 32. Festivala zdravljaočekuje i veliki broj edukativnih predavanja za sve uzraste, a na bini će se smenjivati programi vežbanja, nastupi dečijih plesnih i sportskih klubova, radionice, promocije knjiga, paneli… Za najmlađe će biti organizovana “Apoteka i laboratorija za medvediće” koju će voditi studenti farmacije.
Na manifestaciji će biti prisutan veliki broj zdravstvenih ustanova, udruženja pacijenata, kompanija čije su delatnosti povezane sa zdravljem i zdravim stilovima života. Ulaz je besplatan.