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Tema su preventivno zdravlje, lepota i unutrašnji mir, uz odgovore stručnih saradnica iz oblasti farmacije, ishrane, psihologije i medija.

Šta podrazumeva preventivno zdravlje, kako sačuvati lepotu i unutrašnji mir, teme su panela magazina “Lepa&Srećna” koji se održava 24. septembra u okviru 32. Festivala zdravlja u zgradi Doma vojske Srbije, u 12 časova.

Odgovore na aktuelna pitanja iz oblasti prevencije ženskog zdravlja, lepote i psihologije, potražićemo od naših stručnih saradnica,Dajane Švrake Milutinović, magistra farmacije, mastera ishrane i suplementacije, Ivane Idei Todorić, psihologa, geštalt i EMDR psihoterapeuta i Milice Bursać, naše poznate TV voditeljke koju ovih dana gledamo u emisiji “Čuvajmo svoje”.

Posetioci će bez zdravstvene knjižice i čekanja moći da provere različite parametre zdravlja, prisustvuju predavanjima o brojnim temama iz oblasti medicine Foto: Shutterstock

Moderator je Žaklina Milenković, glavna i odgovorna urednica magazina “Lepa&Srećna”.

Posetioce 32. Festivala zdravljaočekuje i veliki broj edukativnih predavanja za sve uzraste, a na bini će se smenjivati programi vežbanja, nastupi dečijih plesnih i sportskih klubova, radionice, promocije knjiga, paneli… Za najmlađe će biti organizovana “Apoteka i laboratorija za medvediće” koju će voditi studenti farmacije.