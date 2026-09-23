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Dom zdravlja Niš organizuje preventivne Dopler preglede krvnih sudova vrata, posebno namenjene osobama koje do sada nisu kontrolisale karotidne arterije i onima sa povećanim rizikom od moždanog udara

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Dom zdravlja Niš, uz snažnu podršku Ministarstva zdravlja, nastavlja borbu za kontinuiranu prevenciju i očuvanje zdravlja naših sugrađana.

Služba za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Niš u subotu 26.09.2026. godine od 7:00 do 13:00 časova organizuje akciju preventivnih pregleda – Dopler krvnih sudova vrata.

Ova akcija je u potpunosti posvećena onima koji do sada nisu radili pregled karotidnih arterija, osobama sa neregulisanim lipidnim statusom, osobama koje u porodici imaju obolele od moždanog udara.

Šta pokazuje Dopler krvnih sudova vrata?

Dopler magistralnih krvnih sudova vrata je ultrazvučni pregled arterija koje snabdevaju mozak krvlju, a nalaze se u vratu. Bezbolna je i neinvazivna dijagnostička metoda. Za samo nekoliko minuta dobijate jasnu sliku o stanju vašeg organizma — bez čekanja i bez komplikovanih procedura.

Krvni sudovi vrata imaju važnu ulogu u snabdevanju mozga krvlju, zbog čega njihova kontrola može biti značajna u prevenciji vaskularnih komplikacija Foto: Shutterstock

Pregled može da pruži važne informacije o protoku krvi kroz krvne sudove vrata, kao i o eventualnim promenama na njihovim zidovima. Poseban značaj ima kod osoba koje imaju faktore rizika za bolesti krvnih sudova, zbog čega preventivni pregledi mogu biti važan deo brige o zdravlju.