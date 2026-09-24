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Pacijentkinja je nakon uspešnog oporavka puštena na kućno lečenje

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Pacijentkinji starije životne dobi uspešno je uklonjen tumor na mozgu veličine pesnice, sa izraženim otokom, saopštila je JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" u Doboju.

Kompleksna operacija trajala je pet sati, a tokom zahvata korišćen je operacioni mikroskop. Operaciju je vodio neurohirurg dr Perica Milaković iz dobojske bolnice, uz asistenciju dr Miše Miškića iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Kako navode iz bolnice, postoperativni tok protekao je uredno, a kod pacijentkinje nije došlo do novog neurološkog deficita. Puštena je na kućno lečenje, uz preporuke za nastavak fizikalnog tretmana.

U operativnom timu bili su i anesteziolog dr Ljiljana Đokić, anestetičar Saša Cvijanović i instrumentarke Sanja Đukić i Mihaela Brestovac.

Operaciju je vodio neurohirurg dr Perica Milaković uz asistenciju dr Miše Miškića Foto: JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

Iz Bolnice "Sveti apostol Luka" navode da je njihov neurohirurški tim, osim ove operacije tumora na mozgu, pomoću operacionog mikroskopa do sada izveo i više operacija diskus hernije slabinskog dela kičme.