Posetiocima su bili dostupni brojni besplatni zdravstveni pregledi, savetovanja i testiranja, uz preporuke stručnjaka za očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti

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Tradicionalni 32. Festival zdravlja održan je u Domu vojske Srbije u Beogradu, gde su posetioci imali priliku da bez zdravstvene knjižice i čekanja provere svoje zdravlje, čuju predavanja o brojnim temama iz oblasti medicine i posavetuju se sa zdravstvenim stručnjacima.

Na svečanom otvaranju Festivala govorili su profesor dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, profesor dr Slavica Đukić Dejanović, psihijatar i savetnica ministra unutrašnjih poslova, i prim. dr Nada Macura, kardiolog.

Tokom Festivala održan je veliki broj edukativnih predavanja namenjenih svim uzrastima, dok su se na bini smenjivali programi vežbanja, nastupi dečijih plesnih i sportskih klubova, radionice, promocije knjiga i paneli. Održane su i kontinuirane medicinske edukacije za zdravstvene radnike, dok je za najmlađe bila organizovana „Apoteka i laboratorija za medvediće”, koju su vodili studenti farmacije.

Za najmlađe bila je organizovana „Apoteka i laboratorija za medvediće”, koju su vodili studenti farmacije Foto: Privatna arhiva

Na manifestaciji je učestvovao veliki broj zdravstvenih ustanova, udruženja pacijenata i kompanija čije su delatnosti povezane sa zdravljem i zdravim stilovima života.

Posetioci su mogli da provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, sluh, nivo minerala i vitamina u organizmu, kao i da urade pulsnu oksimetriju, provere indeks telesne mase i nivo uhranjenosti, utvrde sastav tela na specijalnoj vagi i dobiju preporuke o ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Bila su omogućena i savetovanja o zdravlju zuba, testiranja na demenciju, anksioznost i depresiju, kao i provera rizika za pojavu dijabetesa.

Na štandu VMA obavljani su ultrazvučni pregledi štitaste žlezde, a posetioci su mogli da se posavetuju i sa stručnjacima za ishranu.

Građanima su bili dostupni i spirometrija, test kože za atopijski dermatitis, pregled mladeža i drugih promena na licu i otkrivenim delovima tela, dok su žene do 45. godine mogle da obave ultrazvučne preglede dojki, stomaka i štitaste žlezde.

Tokom Festivala organizovana su i savetovanja sa lekarima različitih specijalnosti – neurolozima, endokrinolozima, medikalnim onkolozima, ginekolozima, dermatolozima, fizijatrima i stručnjacima za palijativnu medicinu.

Posetioci su mogli da isprobaju i neke od tehnika relaksacije, poput terapeutske masaže ruku, kao i svetlosnu terapiju uz pomoć Bioptron lampe.

Posetioci su imali priliku da bez zdravstvene knjižice i čekanja provere svoje zdravlje, čuju predavanja o brojnim temama iz oblasti medicine i posavetuju se sa zdravstvenim stručnjacima Foto: Privatna arhiva

Dr Mirjana Mićović, predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravlja u Beogradu, istakla je da je cilj manifestacije bio da građanima na jednom mestu omogući pristup preventivnim pregledima, stručnim savetima i pouzdanim informacijama o očuvanju zdravlja.

Zavisnosti i hronične nezarazne bolesti u fokusu festivala

Ovogodišnji Festival zdravlja otvorio je i važnu temu – kako zavisnosti pokreću epidemiju hroničnih nezaraznih bolesti.

Da li infarkt počinje tek kada se pojavi bol u grudima? Da li dijabetes počinje kada stigne dijagnoza? Ili mnogo ranije, kroz navike koje svakodnevno ponavljamo?

Tim povodom održan je centralni panel na kojem su učestvovale doc. dr Jovana Todorović iz Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, doc. dr Nataša Petrović Stanojević, pulmolog iz KBC „Zvezdara”, i dr Jelena Popović, psihijatar Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj.

Učesnice panela ukazale su na povezanost različitih oblika zavisnosti i rizičnih ponašanja sa nastankom i razvojem hroničnih nezaraznih bolesti, kao i na značaj preventivnih mera, edukacije i postepenih promena životnih navika za unapređenje zdravlja stanovništva.

Posebna pažnja bila je posvećena značaju regulative zasnovane na dokazima, pri čemu bi najstrože mere trebalo usmeriti na proizvode i ponašanja koja nose najveći zdravstveni rizik, uz istovremeno očuvanje efikasnog regulatornog okvira.

Ovogodišnji Festival zdravlja otvorio je i važnu temu – kako zavisnosti pokreću epidemiju hroničnih nezaraznih bolesti Foto: Privatna arhiva

Doc. dr Jovana Todorović istakla je da uspešne javnozdravstvene politike retko počivaju na samo jednom rešenju.

„Švedska se danas često navodi kao primer zemlje koja je uspela da prevalenciju pušenja smanji na pet procenata. Važno je, međutim, razumeti da se takvi rezultati ne postižu jednom merom, već kombinacijom edukacije, prevencije, regulatornih politika i promena društvenih navika. U švedskom slučaju, deo odraslih pušača prešao je na proizvode bez sagorevanja, čime je smanjena izloženost štetnim materijama iz duvanskog dima. Naravno, moramo biti oprezni, jer će nam rizici povezani sa upotrebom ovakvih proizvoda biti poznati detaljnije tek u narednim godinama. Uspešne javnozdravstvene politike moraju biti zasnovane na dokazima, prilagođene lokalnom kontekstu i usmerene ka postepenim, ali održivim promenama ponašanja.

Možda je najvažnija lekcija upravo ona koja važi i za druge zdravstvene izazove, od ishrane do konzumacije alkohola: ljudi lakše prihvataju promene koje su ostvarive i koje postepeno postaju deo društvene norme. Kada neko ponašanje postane ređe u društvu, ono se ređe i usvaja. Drugim rečima, ne menjamo samo pojedince, već i okruženje koje oblikuje njihove odluke. Zato uspešne javnozdravstvene politike ne teže samo idealnom cilju, već stvaranju uslova u kojima je izbor sa manjim rizikom prihvatljiviji, dostupniji i društveno poželjniji od onog sa većim rizikom“, istakla je dr Todorović.

Posebni paneli tokom Festivala bili su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i najstarijim sugrađanima.