Farmaceuti savetnici pružaju građanima stručnu podršku u vezi sa terapijom, prevencijom i pravilnom primenom lekova, a dans ih ima više od 1.200

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Farmaceutisu u apotekama širom Srbije pružili gotovo 100.000 stručnih savetovanja, pokazuju podaci Farmaceutske komore Srbije. Njihova uloga sve više prevazilazi samo izdavanje lekova i obuhvata podršku pacijentima u pravilnoj, bezbednoj i racionalnoj primeni terapije, prepoznavanju mogućih rizika i očuvanju zdravlja.

Svetski dan farmaceuta, koji se obeležava 25. septembra, ove godine je posvećen osnaživanju farmaceuta, uz fokus na veće prepoznavanje njihove stručnosti i mnogo većeg uključivanja u zdravstvene sisteme. Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) ovogodišnju kampanju vodi pod sloganom “Jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra”.

- Apoteke su među najdostupnijim zdravstvenim ustanovama, a farmaceuti među najdostupnijim zdravstvenim profesionalcima. Građani nam se svakodnevno obraćaju, bez zakazivanja i čekanja, sa pitanjima o terapiji, simptomima, neželjenim reakcijama i interakcijama, ali i o tome kako da sačuvaju i unaprede svoje zdravlje. Ta dostupnost daje farmaceutu posebnu poziciju u zdravstvenom sistemu, često smo prvi zdravstveni profesionalaci sa kojima građani razgovaraju i upravo zato možemo da prepoznamo određene rizike, damo stručan savet i, kada je potrebno, pacijenta usmerimo ka lekaru. Uprkos tome, potencijal farmaceuta još uvek nije u dovoljnoj meri prepoznat i iskorišćen, a potrebe zdravstvenog sistema rastu. Stanovništvo stari, broj ljudi koji žive sa hroničnim bolestima se povećava, terapije postaju sve složenije i pred zdravstveni sistem, ali i sve nas se postavlja pitanje kako da istovremeno obezbedimo kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i racionalnije koristimo raspoložive resurse. U tom prostoru farmaceut može da ima mnogo veću ulogu, od optimizacije terapije i podrške pacijentu u njenoj pravilnoj primeni do prevencije neželjenih događaja i unapređenja ishoda lečenja. Zato danas farmaceuta ne možemo posmatrati samo kroz lek koji izdaje. Njegova stručnost dobija pun smisao onda kada je stavimo u službu pacijenta, kada ume da prepozna problem, objasni terapiju, odgovori na nedoumice i pomogne pacijentu da ono što mu je propisano zaista koristi pravilno i bezbedno. Gotovo 100.000 pruženih savetovanja pokazuju da ta potreba postoji i da se ova uloga već razvija u praksi. Naš cilj je da je dalje unapređujemo i da znanje, dostupnost i potencijal farmaceuta budu mnogo bolje iskorišćeni za zdravlje građana i efikasniji zdravstveni sistem – kaže Marija Golubović Marković, direktorka Farmaceutske komore Srbije.

Marija Golubović Marković, direktorka Farmaceutske komore Srbije Foto: FOTO Miroslav Mikica Petrovic.png

Jedan od načina na koji se uloga farmaceuta razvija jeste mreža farmaceuta savetnika, koji u apotekama pružaju standardizovane usluge savetovanja iz različitih oblasti. Danas ih u Srbiji ima preko 1.200, a kroz njihove usluge građani mogu da dobiju stručnu podršku u vezi sa terapijom, prevencijom i pravilnom primenom lekova.

Savetnici su dostupni pacijentima sa različitim potrebama, od onih koji koriste terapiju za dijabetes, hipertenziju, astmu i HOBP, do savetovanja o pravilnoj upotrebi antibiotika, vakcinaciji, HPV-u, gripu i pneumokoknim infekcijama, kao i novouvedenim lekovima i post-Covid stanjima. Mreža se pritom kontinuirano proširuje kako bi pratila potrebe pacijenata i razvoj savremene farmakoterapije.

Među novim projektima Farmaceutske komore Srbije je i Savetnik za oralnu onkološku terapiju, standardizovana usluga uvedena kako bi pacijentima koji ovu terapiju primenjuju kod kuće bila dostupna dodatna stručna podrška. Za razliku od terapije koja se primenjuje u zdravstvenoj ustanovi pod neposrednim nadzorom zdravstvenih radnika, oralni onkološki lekovi zahtevaju da pacijent samostalno vodi računa o načinu i vremenu uzimanja, doziranju, mogućim interakcijama i načinu čuvanja.

Među novim projektima Farmaceutske komore Srbije je i Savetnik za oralnu onkološku terapiju, standardizovana usluga uvedena kako bi pacijentima koji ovu terapiju primenjuju kod kuće bila dostupna dodatna stručna podrška Foto: PeopleImages/Shutterstock

Bez obzira na napredak savremene medicine, uspeh svake terapije ostaje neraskidivo vezan za farmaceutsko savetovanje.