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Besplatni ultrazvučni pregledi dojki namenjeni su ženama uzrasta od 38 do 43 godine, a mogu se prijaviti i mlađe žene koje žele da obave pregled. Vozilo će biti parkirano ispred objekta zdravstvene stanice u Veterniku.

Žene koje žele da se prijave za pregled mogu to učiniti putem sajta Doma zdravlja Novi Sad, u odeljku „Bori se kao žena“, ili pozivom na broj 064 80 88 030. Termin pregleda biće naknadno saopšten sa istog broja telefona.

Iz Doma zdravlja Novi Sad apeluju na sugrađanke da se i dalje prijavljuju, jer je projektom predviđen ponovni dolazak vozila na lokacije koje su već posećene.

Pregled dojki važan je za rano otkrivanje promena, kada su mogućnosti za uspešno lečenje veće Foto: Shutterstock

Nakon završetka pregleda u Veterniku, vozilo sa ABUS uređajem biće postavljeno ispred objekta Doma zdravlja u Petrovaradinu. O terminu dolaska u Petrovaradin javnost će biti naknadno obaveštena.

Raspored dolaska vozila na lokacije u gradu i prigradskim naseljima biće objavljivan u medijima i na sajtu Doma zdravlja Novi Sad.

Zašto je važan ultrazvučni pregled dojki?