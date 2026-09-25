Međunarodna istraživanja beleže da se terapije za bolesti srca pridržava tek između 30 i 70% pacijenata, a gotovo polovina osoba sa povišenim krvnim pritiskom lekove ne uzima kako je propisano

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Savremena medicina ima delotvorne, dostupne i pristupačne lekove za povišen krvni pritisak, povišen holesterol, srčanu slabost i poremećaje srčanog ritma.

Ipak, veliki broj pacijenata ih uzima neredovno, preskače doze ili terapiju prekida na svoju ruku čim se oseti bolje. Zato se ovogodišnji Svetski dan srca posvećuje temi o kojoj se u javnosti ne govori tako često, a to je adherenca, odnosno dosledno pridržavanje terapije i saveta lekara.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, od njih je tokom 2024. godine umrlo 46.841 osoba. To je 47,7 odsto svih smrtnih ishoda, odnosno gotovo 130 ljudi svakog dana. Žene su od ove grupe bolesti umirale češće nego muškarci. U svetu kardiovaskularne bolesti godišnje odnose više od 20 miliona života.

Svetska federacija za srce ovogodišnju kampanju vodi pod sloganom „Ne propustite otkucaj” i poziva ljude da ne zanemaruju znake bolesti i da o srcu brinu na vreme.

Istraživanja Svetske federacije za srce pokazuju da će čak jedna od pet osoba prerano umreti od kardiovaskularnih bolesti.

Šta je adherenca i zašto je važna?

Adherenca je mera u kojoj pacijent uzima lek onako kako je dogovorio sa lekarom: u pravoj dozi, u pravo vreme i onoliko dugo koliko je propisano.

Kod hroničnih bolesti srca to najčešće znači svakodnevno i dugoročno, često doživotno. Lekovi za pritisak i holesterol, na primer, ne stvaraju trajnu zaštitu. Deluju samo dok se redovno uzimaju. Pacijent koji prestane da pije lek zato što mu je pritisak „sada dobar” zapravo uklanja upravo ono što mu je pritisak i održavalo dobrim.

Brojke to jasno pokazuju. Međunarodna istraživanja beleže da se terapije za bolesti srca pridržava tek između 30 i 70 odsto pacijenata, a gotovo polovina osoba sa povišenim krvnim pritiskom lekove ne uzima kako je propisano. Kod pacijenata kojima pritisak nije pod kontrolom, neredovna terapija utvrđena je kod više od osam od deset.

Opsežna analiza objavljena prošle godine obuhvatila je više od 226.000 kardiovaskularnih pacijenata.

Ona je pokazala da oni koji trajno ne poštuju terapiju imaju znatno veći rizik od smrti, infarkta i moždanog udara nego oni koji lek uzimaju redovno, u pojedinim slučajevima i skoro trostruko veći.

Pacijenti koji trajno ne poštuju terapiju imaju znatno veći rizik od smrti, infarkta i moždanog udara nego oni koji lek uzimaju redovno Foto: Shutterstock

Većina srčanih bolesti može se sprečiti. Većina smrtnih slučajeva od kardiovaskularnih bolesti uzrokovana je faktorima rizika koji se mogu sprečiti ili kontrolisati. Malim, doslednim promenama ljudi mogu značajno poboljšati zdravlje svog srca tokom vremena, savetuju stručnjaci Svetske federacije za srce.

Lekari upozoravaju da je nepridržavanje terapije problem u celom svetu Foto: Shutterstock

Tri preskočene tablete nedeljno deluju bezazleno. Na godišnjem nivou to je, međutim, 156 dana bez terapije. To je više od pet meseci u kojima srce i krvni sudovi ostaju nezaštićeni.

Problem prisutan svuda, u Srbiji još izraženiji

Lekari upozoravaju da je nepridržavanje terapije problem u celom svetu, ali da je u Srbiji dodatno izražen zbog ekonomskih i kulturoloških okolnosti. Kardiovaskularne bolesti se kod nas često olako shvataju.

Pacijenti terapiju prilagođavaju sami, prema tome kako se osećaju, po savetu iz komšiluka ili sa interneta, iz straha od neželjenih efekata ili iz uverenja da „ne treba piti toliko lekova”. Tome treba dodati da je gotovo svaki četvrti građanin Srbije stariji od 65 godina, a da tokom pregleda kod lekara mnogi pacijenti zaborave da postave ključna pitanja i iskažu nedoumice. Uspešnost lečenja zavisi od poverenja, otvorene komunikacije i razumevanja bolesti. Pacijenti koji znaju zašto uzimaju lek i šta se dešava kada ga preskoče postižu daleko bolje rezultate.

- Naš posao nije završen kada lek stigne u apoteku. Terapije su danas dostupne i pristupačne, ali pomažu samo ako se uzimaju redovno i onako kako je lekar propisao. Zato želimo da podsetimo građane da je briga o zdravlju svakodnevni posao i da nijednu promenu terapije ne treba praviti bez razgovora sa lekarom ili farmaceutom - izjavila je Marija Bubanja, generalna direktorka kompanije u Srbiji, koja je jedan od najvećih proizvođača lekova na svetu i čije lekove svakog dana uzima oko 200 miliona ljudi.