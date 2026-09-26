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Preventivne akcije omogućavaju građanima da bez naknade provere krvni pritisak, šećer i druge faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, uz savete zdravstvenih radnika

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Povodom Svetskog dana srca, koji se obeležava 29. septembra, zdravstvene ustanove širom Srbije organizuju preventivne preglede i aktivnosti posvećene ranom otkrivanju faktora rizika za kardiovaskularne bolesti i očuvanju zdravlja srca.

Dom zdravlja „Voždovac“

Dom zdravlja „Voždovac“ 29. septembra, u utorak organizuje preventivne preglede i savetovanje za građane.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika preglede će obavljati od 08.00 do 14.00 časova u centralnom objektu u Ustaničkoj 16, na prvom spratu, ulaz 1. Pregledi su namenjeni građanima uzrasta od 25 do 50 godina, a prethodno zakazivanje nije potrebno.

Tokom pregleda procenjivaće se faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, a građani će dobiti savete o očuvanju zdravlja. Osobe kod kojih se utvrdi povećan rizik, prema proceni zdravstvenog radnika, biće upućene na pregled kod interniste.

Merenje krvnog pritiska pokazuje vrednosti pritiska i može pomoći u ranom otkrivanju hipertenzije Foto: Shutterstock

Pregledi kod interniste obavljaće se po potrebi, nakon procene Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, uz mogućnost dodatne dijagnostičke procene i savetovanja.

Služba za polivalentnu patronažu istog dana, od 07.30 do 10.00 časova, organizovaće aktivnosti u dva „Kutka zdravlja“ – u Ustaničkoj 16, u holu kod laboratorije, i na adresi Bulevar JNA 86a.

Građanima će biti dostupni merenje krvnog pritiska i pulsa, procena osnovnih faktora rizika, kao i saveti o pravilnoj ishrani, zdravim životnim navikama, fizičkoj aktivnosti i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Kućne posete Kućne posete mogu se zakazati 28. septembra, od 07.00 do 12.00 časova, na telefone 011/30 80 606 i 011/30 80 648.

Preventivna akcija u Užicu

Dom zdravlja Užice organizuje preventivnu akciju u ponedeljak, 28. septembra, od 08.00 do 10.00 časova u holu ustanove.

U akciji učestvuju Služba polivalentne patronaže, Preventivni centar i Služba laboratorijske dijagnostike.

Tokom akcije građani će moći da obave uzorkovanje krvi za proveru nivoa šećera i masnoća u krvi, kao i merenje krvnog pritiska i pulsa i određivanje stepena uhranjenosti, odnosno BMI. Biće dostupni i edukativni materijali, kao i individualni saveti o zdravim životnim navikama.

BMI (indeks telesne mase) je pokazatelj koji se koristi za procenu uhranjenosti na osnovu telesne težine i visine Foto: Shutterstock

Akcija je otvorena za sve građane Užica, a posebno se pozivaju osobe sa faktorima rizika, poput povišenog krvnog pritiska, dijabetesa, gojaznosti i pušenja, kao i osobe koje imaju porodičnu istoriju srčanih oboljenja.

Kako bi rezultati analiza bili validni, građanima se preporučuje da pre dolaska na akciju ujutru ne doručkuju.

Besplatni pregledi i obuka za reanimaciju u Novom Sadu

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, povodom 29. septembra – Svetskog dana srca, organizuje javnu manifestaciju u okviru projekta „29. septembar, Svetski dan srca: Misli srcem – deluj na vreme“, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Manifestacija će biti održana 29. septembra od 17 do 20 časova na platou ispred Kulturne stanice „Svilara“, na Podbari, u Ulici Đorđa Rajkovića 6b.

Posetioci će moći da obave besplatne preventivne preglede koji uključuju merenje telesne mase, visine i obima struka, izračunavanje indeksa telesne mase (BMI), merenje krvnog pritiska, određivanje nivoa glukoze u kapilarnoj krvi i merenje zasićenosti krvi kiseonikom.

Na osnovu rezultata građani će moći da dobiju savet lekara kardiologa, kao i preporuke u vezi sa očuvanjem zdravlja srca, kontrolom faktora rizika i značajem zdravih životnih navika.

Merenje glukoze omogućava proveru nivoa šećera u krvi i procenu jednog od važnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti Foto: Shutterstock

Poseban deo manifestacije biće posvećen edukaciji o kardiopulmonalnoj reanimaciji (KPR). U saradnji sa aktivistima Crvenog krsta Grada Novog Sada, zainteresovani građani moći će kroz praktičnu demonstraciju da nauče kako da prepoznaju osobu kojoj je potrebna pomoć, pravilno započnu kardiopulmonalnu reanimaciju i reaguju do dolaska ekipe Hitne medicinske pomoći.