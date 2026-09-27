U Novom Pazaru postoje porodice s retkim bolestima kojima su potrebne informacije, podrška i razumevanje

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Udruženje ISKRA, koje okuplja roditelje dece sa retkim bolestima iz Novog Pazara, u subotu, 26.09, organizovalo je prvu konferenciju pod nazivom „Od dijagnoze do leka“.

Konferencija je posvećena putu kroz koji prolaze porodice obolelih od retkih bolesti - od postavljanja dijagnoze do lečenja i ostvarivanja prava - i ima za cilj da porodice poveže sa lekarima, stručnjacima i institucijama.

- Cilj naše prve konferencije je da skrenemo pažnju na decu i porodice koje žive sa retkim bolestima i da ih povežemo sa lekarima, stručnjacima i institucijama. Tema "Od dijagnoze do leka" govori upravo o putu koji porodice prolaze - od postavljanja dijagnoze do lečenja i ostvarivanja svojih prava. U Novom Pazaru postoje porodice s retkim bolestima kojima su potrebne informacije, podrška i razumevanje. Kao Udruženje ISKRA želimo da budemo njihov glas i da zajedno sa stručnjacima radimo na konkretnim rešenjima - izjavila je Muamera Rahić, predsednica Udruženja ISKRA.

Muamera Rahić, predsednica Udruženja ISKRA Foto: Privatna arhiva/ Udruzenje Iskra

O Udruženju ISKRA Udruženje ISKRA okuplja roditelje dece sa retkim bolestima iz Novog Pazara. Nastalo je iz potrebe, jer u gradu i regiji nije postojalo udruženje koje se bavi isključivo retkim bolestima. Cilj udruženja je da poveže porodice sa lekarima, stručnjacima i institucijama, da bude njihov glas i da zajedno sa njima radi na konkretnim rešenjima koja će unaprediti kvalitet života obolelih i njihovih porodica.

Među učesnicima konferencije bio je i dr Sabir Sagdati iz Opšte bolnice Novi Pazar, koji je govorio o akutnoj intermitentnoj porfiriji, retkoj bolesti teške kliničke slike koju je teško prepoznati i dijagnostikovati.

- Lečenje ovih bolesnika sada je dostupno i u našoj bolnici. Odnedavno naši pacijenti dobijaju hemin arginat, lek koji prekida akutni napad porfirije, a pre 20 meseci započeli smo i primenu terapije givosiranom. Tri pacijentkinje trenutno primaju ovu terapiju i nakon prve doze nijedna od njih nije imala napad porfirije. Mi smo vodeći centar za lečenje ove bolesti u Srbiji i imamo 45 pacijenata sa genetski potvrđenom porfirijom - rekao je dr Sagdati.

Ključna poruka konferencije je da nijedna porodica koja živi sa retkom bolešću ne treba da bude sama - potrebni su joj pravovremena informacija, stručna podrška, dostupno lečenje i ostvarivanje prava Foto: Privatna arhiva/ Udruzenje Iskra

Pored porfirije, u ovoj sredini prisutne su i druge retke bolesti, poput cistične fibroze i transtiretinske amiloidoze.