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Naučnici su identifikovali protein u imunskim ćelijama koji bi mogao da bude jedna od novih meta u lečenju visokog krvnog pritiska. Reč je o proteinu TG2, koji je već povezivan sa krutošću arterija, a novo istraživanje ukazuje na to da bi mogao da učestvuje i u zapaljenskim procesima koji prate hipertenziju.

Istraživači Univerziteta Misuri ispitivali su ulogu TG2 u mijeloidnim ćelijama, grupi imunskih ćelija među kojima su i bela krvna zrnca uključena u zapaljenske procese. Studija je, međutim, sprovedena na ženkama miševa, pa bi tek trebalo da se utvrdi da li isti mehanizam postoji kod ljudi.

Manji porast pritiska i slabija upala

Naučnici su uporedili miševe sa uobičajenim nivoom TG2 u mijeloidnim ćelijama sa životinjama kod kojih je ovaj protein iz tih ćelija uklonjen. Obe grupe dobile su angiotenzin II, hormon koji učestvuje u regulaciji krvnog pritiska.

Kod miševa sa normalnim nivoom TG2 došlo je do očekivanog porasta krvnog pritiska, zapaljenja i krutostiarterija. Kod životinja bez TG2 u mijeloidnim ćelijama sve ove promene bile su manje izražene. Uklanjanje proteina nije potpuno sprečilo posledice angiotenzina II, ali ih je ublažilo.

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Prisustvo proteina TG2 u imunskim ćelijama povezano je sa upalom i smanjenom elastičnošću arterija Foto: Shutterstock

- Visok krvni pritisak značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Iako postoje efikasni lekovi, mnogi ljudi i dalje teško kontrolišu hipertenziju. Ako bolje razumemo mehanizme koji joj doprinose, možda ćemo jednog dana moći da razvijemo preciznije terapije sa potencijalno manje neželjenih efekata - kaže prof. Kamila Manrike-Asevedo sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Misuri.

Rezultati ukazuju na to da bi TG2 u mijeloidnim ćelijama mogao da bude potencijalna meta za smanjenje zapaljenja povezanog sa hipertenzijom. Ipak, još nije poznato da li bi blokiranje ovog proteina bilo bezbedno i efikasno kod ljudi.

Autori naglašavaju i da su istraživanjem obuhvaćene samo ženke miševa. Naredne studije trebalo bi da pokažu da li uklanjanje TG2 ima isti efekat kod mužjaka, kao i da li postoje razlike između polova.

Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs

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