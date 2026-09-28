Simptomi uključuju probleme sa učenjem i pažnjom, promene ponašanja i smetnje sa hodom i koordinacijom

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Evropska komisija odobrila je leriglitazon (NEZGLYAL), prvi farmakološki lek za cerebralnu adrenoleukodistrofiju (cALD), retku i brzo progresivnu neurodegenerativnu bolest koja može da dovede do teškog neurološkog propadanja i smrti.

Lek je odobren pod posebnim okolnostima za dečake uzrasta od dve do 12 godina sa Gd-negativnim promenama na mozgu. Uzima se oralno jednom dnevno, prodire u mozak i namenjen je ranom lečenju bolesti.

Zašto bolest pogađa dečake? Devojčice mogu da imaju X-ALD, ali je priča drugačija zato što je bolest X-vezana. Dečaci imaju samo jedan X hromozom, pa patogena varijanta gena ABCD1 može da dovede do teškog oblika bolesti, uključujući cerebralnu adrenoleukodistrofiju (cALD) u detinjstvu.

Odobrenje je zasnovano na rezultatima studije faze 2/3 NEXUS1, kao i dodatnim podacima iz programa primene leka iz milosrđa. Važi u svih 27 članica Evropske unije, kao i u Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu.

Bolest može brzo da napreduje

Cerebralna adrenoleukodistrofija je agresivan oblik X-vezane adrenoleukodistrofije (X-ALD), retke nasledne bolesti čija se učestalost procenjuje na šest do osam slučajeva na 100.000 živorođenih. Karakterišu je demijelinizacione promene u mozgu koje mogu brzo da napreduju i izazovu ozbiljno neurološko propadanje. Kod teškog toka bolest može da dovede do smrti za tri do četiri godine.

Nova terapija donosi mogućnost ranog lečenja, pre nego što neurološke promene postanu nepovratne Foto: Shutterstock

Prvi simptomi najčešće se javljaju između četvrte i desete godine i mogu da uključuju probleme sa učenjem i pažnjom, promene ponašanja, smetnje vida i sluha, kao i probleme sa hodom i koordinacijom.

Poseban značaj nove terapije je mogućnost ranog lečenja, pre nego što neurodegenerativne promene postanu nepovratne. Do sada nije postojao odobren farmakološki lek za ranu intervenciju kod cALD.

Kod pacijenata kod kojih je bolest više uznapredovala jedna od mogućnosti je transplantacija hematopoetskih matičnih ćelija, ali ona zavisi od dostupnosti odgovarajućeg donora i može da se primeni samo u ograničenom vremenskom periodu.