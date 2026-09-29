Ljudi ne mogu sami da proizvode šećer Neu5Gc, već ga unose hranom, pre svega crvenim mesom

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ŠećerNeu5Gc, koji se nalazi prvenstveno u crvenom mesu, mogao bi da bude jedan od razloga zbog kojih se veći unos ovog mesa povezuje sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, pokazuju preliminarni rezultati velike studije predstavljene na godišnjem sastanku Evropskog udruženja za proučavanje dijabetesa (EASD) u Milanu.

Istraživači su analizirali podatke 89.953 odraslih iz francuske studije NutriNet-Santé, koji na početku nisu imali dijabetes tipa 2 niti rak. Tokom prosečnog praćenja od 7,2 godine zabeleženo je 966 novih slučajeva dijabetesa.

Neu5Gc, odnosno N-glikolilneuraminska kiselina, jeste šećer koji većina sisara prirodno proizvodi, dok su ljudi tu sposobnost izgubili tokom evolucije zbog genetske mutacije. Nalazi se naročito u junetini i jagnjetini, a u manjim količinama u mlečnim proizvodima.

Kada ga unesemo hranom, Neu5Gc može da se ugradi u ljudska tkiva, gde ga imuni sistem prepoznaje kao strani molekul i stvara antitela protiv njega. Tako nastala hronična imunska reakcija ranije je povezivana sa kardiovaskularnim bolestima i rakom, a istraživači sada ispituju da li bi mogla da bude jedna od karika između crvenog mesa i dijabetesa tipa 2.

Šta je donela studija?

Učesnici sa procenjenim najvećim unosom Neu5Gc iz mesa imali su 63 odsto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u odnosu na one sa najmanjim unosom. Veza je ostala značajna i kada su uzeti u obzir fizička aktivnost, kvalitet ishrane, pušenje, druga oboljenja i indeks telesne mase.

Muškarci u grupi sa najvećim unosom jeli su oko 97 grama crvenog mesa dnevno, 136 kada se uračunaju mesne prerađevine Foto: Shutterstock

Međutim, kada su istraživači u analizu uključili i stvarni ukupni unos crvenog mesa, veza je oslabila, što pokazuje da se uticaj Neu5Gc za sada ne može potpuno odvojiti od uticaja samog crvenog mesa.

U grupi sa najvećim unosom muškarci su jeli prosečno oko 97 grama crvenog mesa dnevno, odnosno 136 grama kada se uračunaju i mesne prerađevine, dok su žene unosile oko 73 grama, odnosno 96 grama sa prerađevinama. Poređenja radi, u grupi sa najmanjim unosom muškarci su jeli oko pet grama crvenog mesa dnevno, a žene gotovo nimalo.

Zanimljivo je da Neu5Gc iz mlečnih proizvoda nije bio povezan sa većim rizikom od dijabetesa, što bi moglo da znači da je važan i izvor iz kojeg ovaj šećer dolazi.