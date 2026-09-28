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Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, će od 1. oktobra na Vojnomedicinskoj akademiji biti dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku RFZO, saopšteno je danas iz ove ustanove, koju je posetio ministar odbrane Bratislav Gašić.

Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Prednost ove metode ogleda se u izuzetno preciznom usmeravanju zračenja na tumor, uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva, kao i u manjem riziku od komplikacija.

- Nabavkom nove opreme, poput sajber noža, i unapređenjem postojećih kapaciteta stvaraju se uslovi da se pacijentima pruži lečenje u skladu sa najvišim standardima - rekao je ministar dodavši da je cilj da se pripadnicima Vojske Srbije, njihovim porodicama, ali i svim građanima koji se leče u VMA obezbede savremena dijagnostika i najmodernije metode lečenja.

Šta je sajber nož? Sajber nož (CyberKnife) je savremeni sistem za stereotaktičnu radioterapiju kojim se precizno usmeravaju visoke doze zračenja na tumor ili drugu ciljanu promenu, uz maksimalno očuvanje okolnog zdravog tkiva. Iako se zove "nož", ne radi se o hirurškom rezu - tretman se obavlja bez klasične operacije.

Sajber nož ilinearni akceleratoromogućavaju precizno i efikasno lečenje različitih malignih i benignih oboljenja. Nož koristi naprednu robotsku tehnologiju za precizno usmeravanje zračenja, što je posebno značajno u tretmanu tumora u teško dostupnim i vitalnim regijama. Linearni akcelerator omogućava primenu koncentrisanih doza zračenja uz visoku preciznost i kraće vreme lečenja, navodi se u saopštenju.

Sajber nož koristi naprednu robotsku tehnologiju za precizno usmeravanje zračenja Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Kada se koristi?

Sajber nož se najčešće primenjuje kod malih i jasno ograničenih tumora, naročito kada se promena nalazi na mestu gde bi klasična operacija bila rizična ili teško izvodljiva. Može se koristiti za tumore:

mozga i baze lobanje

kičme i kičmene moždine

pluća

jetre

prostate

pankreasa, u odabranim slučajevima

Može se primeniti kao glavni tretman, ali i kada operacija nije moguća ili kao terapija nakon prethodnog lečenja, u zavisnosti od vrste, veličine i položaja tumora.