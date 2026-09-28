Svetski dan srca u Beogradu: Besplatna kontrola pritiska i šećera na Svetosavskom platou
Svetski dan srca ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da se javnost širom sveta informiše o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Prema najnovijim podacima Svetske federacije za srce (SFS) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO), bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti, odnoseći oko 20,5 miliona života svake godine.
Procenjuje se da danas više od 620 miliona ljudi živi sa nekim kardiovaskularnim problemom, pri čemu su najčešći akutni infarkt miokarda i moždani udar.
Povodom Svetskog dana srca, 29. septembra 2026. godine biće organizovana manifestacija u okviru kampanje „Ne propusti ritam“. Događaj će biti održan na Svetosavskom platou, kod Narodne biblioteke, od 16 do 18 časova. Svi zainteresovani građani imaće priliku da provere krvni pritisak i nivo glikemije, kao i da dobiju savete i korisne informacije o očuvanju i unapređenju zdravlja srca i krvnih sudova.
10 koraka do zdravijeg srca
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ izdvaja 10 navika koje mogu pomoći u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova:
- Birajte kvalitetnije namirnice: Ne preskačite obroke i prednost dajte nutritivno vrednim namirnicama. Izbegavajte prženje i pohovanje.
- Planirajte obroke: Smanjite unos visoko prerađenih namirnica, brze hrane, pekarskih proizvoda, soli, šećera i transmasnih masti. Birajte povrće, voće, integralne žitarice i mahunarke.
- Alkohol svedite na minimum: Smanjenje ili izbegavanje alkohola doprinosi zaštiti srca i krvnih sudova.
- Budite fizički aktivni: SZO preporučuje 150 do 300 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno. Svaki pokret se računa, a dugotrajno sedenje dodatno povećava rizik.
- Uvedite aktivni transport: Kad god možete, pešačite ili vozite bicikl umesto da koristite automobil ili autobus. Birajte stepenice umesto lifta.
- Prestanite da pušite: Izbegavajte cigarete, ali i e-cigarete i uređaje za zagrevanje duvana, koji takođe mogu štetno delovati na krvne sudove.
- Izbegavajte pasivno pušenje: Neka vaš dom bude prostor bez duvanskog dima.
- Održavajte zdravu telesnu masu: Posebno je važno sprečiti nakupljanje viška masnog tkiva u predelu stomaka, koje je povezano sa metaboličkim poremećajima i većim kardiovaskularnim rizikom.
- Proverite svoj kardiovaskularni rizik: Redovno kontrolišite telesnu masu, obim struka, krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, uz savet lekara o dodatnim pregledima kada su potrebni.
- Upravljajte stresom: Pravite kratke pauze tokom dana, istegnite se, vežbajte duboko disanje ili prošetajte nekoliko minuta.
Izvor: uksrb.rs/batut.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs
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