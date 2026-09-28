Povodom Svetskog dana srca, 29. septembra 2026. godine biće organizovana manifestacija u okviru kampanje „Ne propusti ritam“. Događaj će biti održan na Svetosavskom platou, kod Narodne biblioteke, od 16 do 18 časova. Svi zainteresovani građani imaće priliku da provere krvni pritisak i nivo glikemije, kao i da dobiju savete i korisne informacije o očuvanju i unapređenju zdravlja srca i krvnih sudova.