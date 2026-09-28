Katarakta postepeno zamućuje vid i može da oteža čitanje, vožnju i raspoznavanje detalja

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Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iz svih gradova i opština mogu da obave operaciju katarakte u Banjoj Luci, a troškove zahvata u potpunosti pokriva FZO RS uz odgovarajući uput.

Ova mogućnost nije ograničena samo na stanovnike Banje Luke, već je dostupna svim osiguranicima iz Bijeljine, Trebinja, Prijedora, Doboja, Istočnog Sarajeva, Zvornika, Foče, Gradiške, kao i iz svih drugih gradova i opština Republike Srpske. Operacije se obavljaju u Specijalnoj privatnoj klinici Medico Laser u Banjoj Luci.

Prema informacijama klinike, termin operacije dogovara se odmah nakon pregleda i nema liste čekanja. Za operaciju o trošku FZO RS neophodno je da pacijent bude osiguranik Fonda i ima odgovarajući uput.

Katarakta je zamućenje prirodnog sočiva oka koje postepeno može da otežava čitanje, vožnju, raspoznavanje detalja i druge svakodnevne aktivnosti. Simptomi i njihov uticaj nisu isti kod svih osoba, pa je oftalmološki pregled prvi korak u proceni da li je upravo katarakta uzrok smetnji sa vidom i kada bi trebalo razmotriti operaciju.