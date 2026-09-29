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Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i dalje se širi, a broj potvrđenih slučajeva premašio je 8.000. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja te zemlje, do 26. septembra potvrđeno je 8.067 slučajeva, dok je 3.901 osoba preminula.

Stopa smrtnosti premašuje 48 odsto, a bolest se do sada proširila na sedam od ukupno 26 provincija. Reč je o 17. epidemiji ebole u Kongu i najsmrtonosnijoj do sada, navodi Associated Press.

Epidemija je proglašena 15. maja, a izazvao ju je redak Bundibugyo virus. Za ovaj tip virusa trenutno ne postoji odobrena specifična terapija niti vakcina, što dodatno otežava suzbijanje epidemije.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) posebno upozorava na veliki broj smrtnih slučajeva van zdravstvenih ustanova. To ukazuje na kašnjenje u otkrivanju zaraženih i otežan pristup pravovremenoj medicinskoj pomoći, zbog čega virus može da nastavi da se širi u zajednici.

Situaciju dodatno komplikuje nedostatak zdravstvenih radnika. Zbog kašnjenja ili izostanka zarada bilo je i štrajkova, dok je, prema podacima Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), od početka epidemije preminulo 50 zdravstvenih radnika.