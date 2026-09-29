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Povodom Svetskog dana starijih osoba, u četvrtak, 1. oktobra, od 16 časova na Adi Ciganliji biće održan "Ada KAZ Fest 2026", manifestacija posvećena aktivnom i zdravom starenju, očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja i većem uključivanju starijih u društveni život.

Festival će biti održan u prostoru Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Beograda, kod Starog kupatila, na obali Save prema Novom Beogradu, u blizini golf terena. Program obuhvata radionice, interaktivne kvizove, praktične savete i druženje, sa idejom da pokaže da godine nisu prepreka za aktivan život, učenje i nova iskustva, već da znanje i iskustvo starijih predstavljaju važan društveni resurs.

Jedna od centralnih tema biće očuvanje kognitivnog zdravlja. Dr Ljubica Vidić održaće radionicu "Dani sa smislom - kako sačuvati um i prevenirati demenciju", tokom koje će učesnicima predstaviti praktične vežbe za mozak, pamćenje i očuvanje kognitivnih sposobnosti.

Program počinje u 16 časova pozdravnim rečima i predstavljanjem inicijative KAZ 50+, a od 16.15 sledi interaktivni kviz "Bezbednost godinama", čiji je autor i voditelj Biljana Kordić. Radionica o očuvanju uma i prevenciji demencije počinje u 16.50.

Radionicu o očuvanju uma i prevenciji demencije održaće dr Ljubica Vidić Foto: Shutterstock

Od 17.15 učesnici će kroz još jedan interaktivni kviz moći da saznaju više o zaštiti od telefonskih i internet prevara, kao i o bezbednosti u kući i na ulici. Završetak festivala, od 17.35, rezervisan je za druženje, razgovor i muziku mladosti.

"Ada KAZ Fest 2026" organizuju Centar za održivi razvoj i bezbednost saobraćaja (CORBS), platforma KAZ 50+ i Udruženje učesnika omladinskih radnih akcija Beograda.