Komarci mogu da prenose virus sve do novembra

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Od početka sezone nadzora nad groznicom Zapadnog Nila u Srbiji su obolele 53 osobe, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Najviše pacijenata je u Beogradu, a većina inficiranih ima teži - neouroinvazivni oblik bolesti.

Gde ima infekcije?

Na osnovu podataka dostavljenih Batutu, na teritoriji Republike Srbije, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 27. septembra 2026. godine, registrovana su ukupno 53 slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega 49 sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

Infekcija je registrovana na teritoriji 11 okruga: Grada Beograda (20 slučajeva), Južnobačkog (devet), Šumadijskog (šest), Srednjobanatskog (pet), Južnobanatskog (četiri slučaja), Severnobanatskog (dva), Zapadnobačkog (jedan), Rasinskog (dva), Pomoravskog (dva), Braničevskog (jedan) i Raškog (jedan slučaj) okruga.

Među obolelima su 32 osobe muškog i 21 osoba ženskog pola. Prosečna starost obolelih je 65,1 godina.

Zasad nisu uočeni faktori koji bi ukazivali na produženu ili intenzivniju sezonu, napominje dr Dragana Plavša Foto: Shutterstock

Kakva je situacija u Evropi?

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 23. septembrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru, Mađarskoj i Belgiji. U regionu je obolevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 23. septembrom, ukupno je identifikovano 175 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 14 evropskih zemalja. Zahvaćena područja registrovana su u Italiji (65), Grčkoj (22), Rumuniji (22), Francuskoj (21), Holandiji (13), Hrvatskoj (5), Španiji (6), Severnoj Makedoniji (5), Belgiji (4), Nemačkoj (3), Mađarskoj (4), Austriji (3), Albaniji (1) i Kipru (1).

U ovih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1.519 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi: u Italiji 696, Grčkoj 355, Španiji 125, Rumuniji 91, Francuskoj 102, Severnoj Makedoniji 69, Holandiji 28, Hrvatskoj 13, Kipru 13, Belgiji 9, Austriji 7, Mađarskoj 5, Nemačkoj 4 i Albaniji 2 slučaja.

Šta je groznica Zapadnog Nila?

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila, jeste Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas.

Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra.

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, a sezona transmisije u Srbiji traje do novembra Foto: Shutterstock

Kako da se zaštitimo?

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to: