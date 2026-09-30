Veće oscilacije krvnog pritiska između merenja povezane su sa povećanim rizikom od smrti i moždanog udara, nezavisno od prosečnih vrednosti pritiska

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Krvni pritisak koji značajno varira tokom vremena mogao bi da bude važan pokazatelj zdravstvenog rizika, pokazalo je novo istraživanje sprovedeno na više od 57.000 ljudi u Velikoj Britaniji. Naučnici su utvrdili da su veće promene krvnog pritiska između merenja povezane sa povećanim rizikom od smrti i moždanog udara.

Studija, koju je vodila dr Fariba Ahmadizar sa Univerzitetskog medicinskog centra u Amsterdamu, obuhvatila je 57.611 učesnika kojima je krvni pritisak meren tokom početnog pregleda i najmanje jedne naredne posete. Prosečna starost učesnika bila je 55,4 godine, a 52 odsto bile su žene.

Istraživači su pratili učesnike prosečno 5,1 godinu i analizirali četiri mere krvnog pritiska – sistolni, dijastolni, srednji arterijski i pulsni pritisak.

Tokom praćenja, 319 učesnika razvilo je demenciju, 571 je doživeo moždani udar, dok je 1.460 osoba preminulo. Veća varijabilnost svih proučavanih vrednosti krvnog pritiska bila je povezana sa većim rizikom od smrti od bilo kog uzroka, čak i nakon što su uzeti u obzir prosečan krvni pritisak, nivo šećera u krvi i drugi faktori.

Tokom praćenja, 319 učesnika razvilo je demenciju, 571 je doživeo moždani udar, dok je 1.460 osoba preminulo Foto: Janaka Lakaml/Shutterstock

Posebno je zabeleženo da je svako povećanje varijabilnosti sistolnog krvnog pritiska bilo povezano sa 11 odsto većim rizikom od smrti, dok je kod dijastolnog pritiska povećanje iznosilo 8 odsto. Veća varijabilnost dijastolnog i srednjeg arterijskog pritiska bila je povezana i sa većim rizikom od moždanog udara.

Simptomi visokog i niskog krvnog pritiska i njihove vrednosti Visok krvni pritisak - Vrednosti: 140/90 mmHg ili više

- Često nema simptoma.

- Kada se pojave: glavobolja, zamagljen vid, bol u grudima, zujanje u ušima i osećaj pritiska u glavi. Nizak krvni pritisak - Vrednosti: 90/60 mmHg ili niže

- Može proći bez tegoba.

- Mogući simptomi: vrtoglavica, ošamućenost, mučnina, slabost, zamagljen vid i nesvestica.

Dijabetes dodatno povećava rizik

Istraživači su posmatrali i kombinaciju promena krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. U poređenju sa osobama koje su imale normalan nivo šećera i malu varijabilnost sistolnog pritiska, učesnici sa dijabetesom tipa 2 i velikim promenama sistolnog krvnog pritiska imali su 2,8 puta veći rizik od smrti tokom perioda praćenja.

Kod osoba sa predijabetesom i velikom varijabilnošću sistolnog pritiska rizik od smrti bio je 62 odsto veći u odnosu na učesnike sa normalnim šećerom u krvi i malom varijabilnošću pritiska. Autori, međutim, naglašavaju da se ovaj povećani rizik ne može pripisati samo promenama krvnog pritiska, jer su u poređenju istovremeno uzeti u obzir i status šećera u krvi i varijabilnost pritiska.

Kod osoba sa dijabetesom tipa 2, velike oscilacije krvnog pritiska dodatno su povezane sa povećanim rizikom od smrti Foto: Shutterstock

Za razliku od prosečne vrednosti krvnog pritiska, njegova varijabilnost se trenutno rutinski ne uzima u obzir prilikom procene zdravstvenog rizika. Istraživači navode da bi praćenje ovih promena u budućnosti moglo pomoći u prepoznavanju pacijenata koji imaju veći rizik, ali ističu da su potrebna dodatna istraživanja.

Studija nije pronašla statistički značajnu povezanost između varijabilnosti krvnog pritiska i demencije. Takođe, autori naglašavaju da istraživanje pokazuje povezanost, ali ne može da dokaže uzročno-posledičnu vezu niti da potvrdi da bi smanjenje oscilacija krvnog pritiska automatski smanjilo rizik od moždanog udara ili smrti.