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Savetovalište namenjeno deci sa respiratornim tegobama i mališanima kod kojih postoji sumnja na astmu počinje sa radom u petak, 2. oktobra, u Domu zdravlja Niš.

Pedijatrijsko-pulmološko savetovalište biće mesto na kojem će biti dostupne usluge lekara specijaliste pulmologa. Pored pregleda, biće moguće uraditi i spirometriju i procenu plućne funkcije. Biće organizovani praćenje i procena dece sa respiratornim tegobama, posebno kod sumnje na astmu.

Za dobro praćenje zdravlja najmlađih

Cilj je da se tegobe prepoznaju na vreme, postavi odgovarajuća procena i obezbedi adekvatno praćenje zdravlja naših najmlađih, kažu u Domu zdravlja Niš.

žena koja se guši sa pumpicom za astmu
Astma je hronična bolest disajnih puteva Foto: Shutterstock

Astma je hronična bolest disajnih puteva. Izlaganje alergenima može da izazove napad astme, kada dolazi do otežanog disanja, kašlja, sviranja i stezanja u grudima.

Neki od najčešćih alergena su grinje koje žive u kućnoj prašini, tepisima, dušecima, posteljini i jastucima. Tu je i polen drveća, trava i korova koji mogu da izazovu alergijske reakcije.

Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravlje. kurir.rs

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