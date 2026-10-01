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Pored pregleda, biće moguće uraditi i spirometriju i procenu plućne funkcije

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Savetovalište namenjeno deci sa respiratornim tegobama i mališanima kod kojih postoji sumnja na astmu počinje sa radom u petak, 2. oktobra, u Domu zdravlja Niš.

Pedijatrijsko-pulmološko savetovalište biće mesto na kojem će biti dostupne usluge lekara specijaliste pulmologa. Pored pregleda, biće moguće uraditi i spirometriju i procenu plućne funkcije. Biće organizovani praćenje i procena dece sa respiratornim tegobama, posebno kod sumnje na astmu.

Za dobro praćenje zdravlja najmlađih

Cilj je da se tegobe prepoznaju na vreme, postavi odgovarajuća procena i obezbedi adekvatno praćenje zdravlja naših najmlađih, kažu u Domu zdravlja Niš.

Astma je hronična bolest disajnih puteva Foto: Shutterstock

Astma je hronična bolest disajnih puteva. Izlaganje alergenima može da izazove napad astme, kada dolazi do otežanog disanja, kašlja, sviranja i stezanja u grudima.