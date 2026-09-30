Cilj je da se bolesti otkriju na vreme, kako bi se sprečile ozbiljne posledice i smanjio rizik od kardiovaskularnih oboljenja

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Skrininzi za rano otkrivanje povišenog holesterola, dijabetesa i srčanih problema kod dece u Srbiji počinju od 1. januara 2027. godine. Cilj je da se bolesti otkriju na vreme, kako bi se sprečile ozbiljne posledice i smanjio rizik od kardiovaskularnih oboljenja, najavio je kardiolog dr Nebojša Tasić u Jutarnjem programu RTS-a.

Sve veći broj gojazne dece, nedovoljno fizičke aktivnosti i nepravilna ishrana među glavnim su razlozima za uvođenje novih skrininga. Posebno zabrinjava to što ateroskleroza, bolest koja oštećuje krvne sudove, može da počne još u detinjstvu.

Svako peto dete ima problem sa gojaznošću

Prema podacima Istraživanja zdravlja stanovništva iz 2019. godine, gotovo svako peto dete uzrasta od pet do šest godina ima problem sa gojaznošću, dok je među decom od sedam do 14 godina gojazno 12,9 odsto.

- U poslednjih deset godina Svetska zdravstvena organizacija ukazuje na dramatičan porast broja gojazne dece u Evropi i svetu, čemu doprinose sedeći način života i loša ishrana. U Srbiji je situacija takođe alarmantna - upozorio je Nebojša Tasić.

Kako je objasnio, ateroskleroza može da počne veoma rano, zbog čega je važno da se na vreme otkriju deca koja su pod povećanim rizikom od kardiovaskularnih oboljenja.

U poslednjih deset godina Svetska zdravstvena organizacija ukazuje na dramatičan porast broja gojazne dece Foto: Shutterstock

Deo obaveznog sistematskog pregleda

Skrining će obuhvatiti merenje holesterola i šećera u krvi, krvnog pritiska, kao i EKG. Pregledi će biti deo obaveznog sistematskog pregleda pred polazak u školu, tako da neće biti potrebni dodatni dolasci kod lekara.

Na taj način mogu se otkriti nasledno povišen holesterol, odnosno porodična hiperholesterolemija, kao i dijabetes tipa 1. U 12. godini predviđen je i dodatni pregled radi otkrivanja dijabetesa tipa 2.

- Ako kod deteta u sedmoj godini otkrijemo povećan rizik, možemo odmah da utičemo na njegove životne navike, poboljšamo fizičku aktivnost i promenimo način ishrane. Tako mu dajemo šansu da živi zdravo i kvalitetno – istakao je dr Tasić.

Posebna pažnja mora se posvetiti i deci koja se aktivno bave sportom. Njima nisu dovoljni samo osnovni skrininzi, već su neophodni detaljni sistematski i kardiovaskularni pregledi, kao i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

- Moramo mnogo intenzivnije da radimo na pregledima dece koja se bave fizičkom aktivnošću, a naročito one koja se aktivno bave sportom. Ona zahtevaju ozbiljan sistematski i kardiovaskularni pregled, ali i redovan nadzor – rekao je Tasić.

Skrining će obuhvatiti merenje holesterola i šećera u krvi, krvnog pritiska, kao i EKG Foto: Shutterstock

Ni najdetaljniji pregledi nekad ne mogu da spreče iznenadnu srčanu smrt

Ipak, ni najdetaljniji pregledi ne mogu u potpunosti da spreče iznenadnu srčanu smrt, zbog čega je neophodno kontinuirano raditi na prevenciji.

Skrininge slične onima koji se uvode u Srbiji već sprovode i pojedine zemlje, među kojima su Japan, Italija, Hrvatska i Slovenija. Tasić je pozvao roditelje da se odazovu pregledima, ističući da je prevencija važna za zdravlje i budućnost dece.

Na zdravlje najmlađih sve više utiču i promene u načinu života. Dugotrajno sedenje, upotreba mobilnih telefona, konzumiranje vejpova i energetskih pića, kao i brza hrana, dodatno povećavaju zdravstvene rizike.