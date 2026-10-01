Paracetamol i ibuprofen ne treba uzimati preventivno pre vakcine protiv gripa, već tek ukoliko se nakon vakcinacije pojave simptomi

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Farmaceut upozorava da ne bi trebalo uzimati ibuprofen ili paracetamol pre vakcinacije protiv gripa, jer ovi lekovi mogu uticati na imunski odgovor na vakcinu, a kod pojedinih ljudi mogu predstavljati i zdravstveni rizik. Glavni farmaceut Nasir Ali navodi da su lekovi protiv bolova pre vakcinacije u većini slučajeva nepotrebni, a da postoji mogućnost da utiču na efikasnost vakcine.

Šta bi trebalo da znate pre vakcinacije?

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da se preventivno uzimanje lekova protiv bolova pre vakcinacije ne preporučuje. Takođe se ne preporučuje preventivna upotreba lekova za snižavanje temperature, poput paracetamola i ibuprofena, pre ili u vreme vakcinacije.

U Velikoj Britaniji, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi da se paracetamol ili ibuprofen mogu uzeti ukoliko se nakon vakcine protiv gripa jave blagi simptomi.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da se preventivno uzimanje lekova protiv bolova pre vakcinacije ne preporučuje Foto: Shutterstock

- Većina ljudi ne zna da li će uopšte imati neželjene reakcije nakon vakcine, pa obično nema razloga da lek protiv bolova uzimate unapred. Poseban oprez potreban je ako već koristite lekove za prehladu ili grip, jer neki od njih sadrže paracetamol, pa se lako može dogoditi da unesete veću količinu nego što ste planirali.

Lekovi protiv bolova takođe nisu pogodni za svakoga, pa ono što je bezbedno za jednu osobu ne mora nužno biti odgovarajuće za drugu.

- Ne bih rutinski uzimao paracetamol pre vakcinacije protiv gripa samo iz straha da ćete se nakon toga osećati loše. Mnogim ljudima uopšte neće biti potreban lek protiv bolova, pa bi njegovo uzimanje unapred značilo da koristite lek koji vam možda nije potreban. Postoji još jedan razlog da sačekate - objašnjava Nasir.

A zatim dodaje:

- Neka istraživanja ukazuju da paracetamol ili ibuprofen uzeti pre ili u vreme vakcinacije mogu blago uticati na imunski odgovor. Zato je moj savet da primite vakcinu i sačekate da vidite kako ćete se osećati, pa lek protiv bolova uzmete tek ako se neželjene reakcije zaista pojave.

Šta možete uzeti nakon vakcinacije?

Farmaceut navodi da su preporuke nakon vakcinacije drugačije.

- Ako nakon vakcinacije dobijete glavobolju, temperaturu, bolove u mišićima ili bol i osetljivost u ruci, možete uzeti odgovarajući lek ukoliko vam je potreban. Paracetamol je često prvi izbor za temperaturu, glavobolju ili opšte bolove.

Ibuprofen takođe može pomoći kod bolova, temperature i upale, ali nije odgovarajući izbor za svakoga.

Ako nakon vakcinacije dobijete glavobolju, temperaturu, bolove u mišićima ili bol i osetljivost u ruci, možete uzeti odgovarajući lek Foto: Shutterstock

- Osobe koje imaju čir na želucu, probleme sa bubrezima ili određene vrste astme možda bi trebalo da ga izbegavaju. Zato ne treba pretpostavljati da je ibuprofen pogodan za vas samo zato što se može kupiti bez recepta. Ako imate zdravstveno stanje koje utiče na izbor lekova protiv bolova, pridržavajte se saveta koji ste već dobili ili se posavetujte sa farmaceutom.

Oprez ako već uzimate lekove za prehladu i grip

Poseban oprez potreban je kod kombinovanja lekova, upozorava Nasir.

- Ovo je česta greška, jer mnogi preparati za prehladu i grip već sadrže paracetamol. Ako se nakon vakcinacije ne osećate dobro i već koristite neki od tih preparata, nemojte automatski uzimati dodatni paracetamol zbog bolova.

Može se dogoditi da isti aktivni sastojak unesete dva puta, a da toga niste ni svesni. Zato uvek proverite sastav leka na pakovanju, umesto da se oslanjate samo na naziv proizvoda ili pretpostavljate da dva različita preparata sadrže različite lekove. Važno je proveriti i dozu, kao i vreme kada ste poslednji put uzeli lek.

- Ako niste sigurni šta se već nalazi u preparatu za prehladu i grip, pitajte farmaceuta pre nego što uzmete dodatni lek protiv bolova. To je jednostavna, ali važna provera, jer prevelika doza paracetamola može biti opasna.

Koje reakcije nakon vakcine protiv gripa su uobičajene?

Bol ili osetljivost ruke na mestu uboda česta je reakcija nakon vakcinacije. Kod nekih ljudi mogu se javiti i blago povišena temperatura, umor ili bolovi u telu. Ove reakcije su uglavnom blage i povlače se u roku od dan ili dva.

Blago povišena temperatura, bol i osetljivost na mestu uboda, umor i bolovi u mišićima mogu se javiti nakon vakcine protiv gripa i najčešće prolaze za dan do dva Foto: Shutterstock

Blaga nelagodnost nakon vakcinacije zato najčešće nije razlog za zabrinutost.

Lekarsku pomoć trebalo bi potražiti ukoliko su simptomi jaki, pogoršavaju se, deluju neuobičajeno ili ne prolaze u očekivanom periodu.