Besplatni pregledi u Kunovici kod Niša: Doktori stižu do najstarijih i teže pokretnih pacijenata
Medicinska ekipa Doma zdravlja Niš organizuje u nedelju, 04.10.2026. godine, u periodu od 09:00 do 11:00 časova, besplatne preglede za meštane sela Kunovica. Pregledi će biti organizovani u kućnim uslovima.
Pacijenti će uz pomoć doktora moći da provere vrednosti krvnog pritiska i odrede nivo šećera u krvi. Biće rađeni klinički pregledi i uzimana medicinska anamneza. Lekari će uputiti meštane Kunovice u prevenciju i lečenje hroničnih bolesti.
Posebno će biti sagledani stari i teže pokretni pacijenti, navode u Domu zdravlja Niš. Za pregled je neophodna zdravstvena knjižica i izveštaj o dosadašnjoj terapiji.
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Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravlje. kurir.rs