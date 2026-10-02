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Pregledi će biti organizovani u kućnim uslovima

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Medicinska ekipa Doma zdravlja Niš organizuje u nedelju, 04.10.2026. godine, u periodu od 09:00 do 11:00 časova, besplatne preglede za meštane sela Kunovica. Pregledi će biti organizovani u kućnim uslovima.

Pacijenti će uz pomoć doktora moći da provere vrednosti krvnog pritiska i odrede nivo šećera u krvi. Biće rađeni klinički pregledi i uzimana medicinska anamneza. Lekari će uputiti meštane Kunovice u prevenciju i lečenje hroničnih bolesti.

Pacijenti će uz pomoć doktora moći da provere vrednosti krvnog pritiska i odrede nivo šećera u krvi Foto: Shutterstock