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Udruženje građana "Snaga prijateljstva" - Amity pod pokroviteljstvom Foto saveza Srbije i u saradnji sa Foto-klubom Beograd, je u ustanovi kulture Parobrod, u prisustvu brojnih posetilaca i gostiju, svečano otvorilo foto izložbu povodom obeležavanja 1.oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba.

Na svečanosti je ti povodom govorila Nadežda Satarić iz udruženje Amity, naglasivši da su od 2020. godine sproveli pet Konkursa za najbolju fotogradiju na temu "Lepota starenja”, na kojima je učestvovalo 330 autora iz različitih krajeva Srbije, koji su poslali 1.800 fotografija, od kojih je komisija izabrale 360 za postavljanje na izložbe.

- Izložbe su realizovali u 15 termina, uz posetu oko 5.000 ljudi iz svih generacija. Ove izložbe na najbolji način razbijaju predrasude o starijima i smanjuju jaz među generacijama jer oslikavaju lepotu starenja i potencijale trećeg životnog doba. Ideja je da one afirmišu aktivno i zdravo starenje i međugeneracijsku saradnju i solidarnost koja nam je danas važnija nego ikada - istakla je Nadežda Satarić.

Sa otvaranja izložbe koja afirmiše međugeneracijsku saradnju i solidarnost Foto: Jovana Kuzmanović

Branislav Brkić, predsednik Foto saveza Srbije (FSS) u svom obraćanju istakao je da su ovi konkursi i izložbe postali značajan događaj u kalendaru godišljih aktivnosti njihove fotografske organizacije. Na ovogodišnjoj izložbi učestvuje veliki broj kvalitetnih autora sa visokim zvanjima u FSS, što je doprinelo i visokom kvalitetu cele postavke, dodao je.

Jadranka Tabaš, v.d. pomoćnika Zaštitnika građana, istakla je da na Međunarodni dan starijih osoba, kroz objektiv uatora fotografija i viziju Udruženja "Amity", zajedno šaljemo jednu veliku i važnu poruku: starenje nije gubitak, već vreme mudrosti, dostojanstva i nove lepote.

- Obezbeđivanje dostojanstvenog života, jačanje socijalne inkluzije i dostupnost svih usluga podrške za nas je prioritetan zadatak. Stariji građani su stubovi našeg društva i čuvari našeg zajedničkog pamćenja, i zato njihova prava i sigurnost moraju biti u samom vrhu društvenih prioriteta - navela je ona.

U programu su učestvovale i pevačke grupe HHU "Hleb života" i Hor-ruk Foto: Jovana Kuzmanović

Nevena Šović u ime Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji je podržao realizaciju konkursa, u svom obraćanju istakla je da je starenje jedan dragoceni željeni period života. Ljudi danas žive duže i starost jeste i trebalo bi da bude period u kojem se takođe uči, stvara, doprinosi zajednici, uspostavljaju nove i neguju stare veze sa dragim osobama i otkrivaju nove mogućnosti, rekla je.

U program, koji je vodila dramska umetnica Željka Cvjetan Gortinski, učestovali su i mališani, učenici iz OŠ "Mihailo Petrović Alas" sa Starog grada, koji su za Međunarodni dan starijih, sa Irenom Adamović pripremili specijalni prigodni performans, zatim pevačka grupa HHU "Hleb života" i Hor-ruk - omladinsko-penzionerska horska grupa koja peva i razvija se uz podršku umetničkog kolektiva Škart.

Ova foto izložba je otvorena do 10.oktobra 2026. svakog dana i subotom od 10 do 22 časova, u ulici Kapetan Mišinoj 6a, a ulaz je slobodan.