U crevima žive bilioni mikroorganizama čiji uticaj može da seže daleko izvan sistema za varenje

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Crevne bakterije mogle bi da utiču na to koliko će posledice ishemijskog moždanog udara biti teške, pokazuje novo istraživanje objavljeno u časopisu Cell. Naučnici su otkrili mogući put kojim supstanca koju stvaraju određene bakterije u crevima menja odgovor imunskog sistema još pre nego što do moždanog udara dođe.

U središtu istraživanja našao se indol, jedinjenje koje crevne bakterije stvaraju razgradnjom aminokiseline triptofan. Eksperimenti na miševima pokazali su da je davanje indola pre moždanog udara bilo povezano sa većim područjem oštećenja mozga i izraženijim neurološkim deficitima.

Posebnu pažnju privukla je bakterija ešerihija koli (E. coli). Miševi kolonizovani sojem E. coli koji proizvodi indol imali su teže posledice moždanog udara od životinja koje su imale genetski izmenjen soj nesposoban da proizvodi ovo jedinjenje.

Kako su creva povezana sa mozgom?

Istraživači su utvrdili da indol deluje preko aril-hidrokarbonskog receptora (AHR), proteina uključenog u regulaciju imunskog odgovora. Taj signal utiče na dendritske ćelije u crevima, a preko njih i na regulatorne T ćelije, koje mogu da ograniče zapaljenje i oštećenje nervnog tkiva.

Kada su naučnici blokirali AHR, kod životinja je zabeleženo manje neuroinflamacije i blaže oštećenje mozga. Zaštitni efekat bio je povezan sa regulatornim T ćelijama, što ukazuje na mogući imunološki put kojim mikrobiom creva može da utiče na odgovor organizma nakon prekida dotoka krvi u mozak.

Ishemijski moždani udar nastaje kada se prekine dotok krvi u deo mozga, najčešće usled krvnog ugruška Foto: Shutterstock

Trag pronađen i kod ljudi

Istraživači su analizirali i uzorke pacijenata. U manjoj grupi obolelih viši nivoi indola u stolici bili su povezani sa težim neurološkim deficitom. Analize mikrobioma pokazale su i veću zastupljenost E. coli i gena tnaA, koji učestvuje u stvaranju indola, kod osoba sa ishemijskim moždanim udarom u poređenju sa kontrolnom grupom.

Veća zastupljenost tnaA bila je povezana i sa lošijim funkcionalnim ishodom 90 dana nakon moždanog udara, ali ta veza nakon uračunavanja drugih kliničkih faktora nije dostigla statističku značajnost.