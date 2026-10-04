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Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u ponedeljak 5.oktobra 2026.godine, počinje sa akcijom besplatnih specijalističkih pregleda u mobilnoj ambulanti za stanovnike na seoskom području u opštinama Šumadijskog okruga. Građani će moći da obave preglede bez zdravstvene knjižice. 

Pregledi će biti obavljani od 9 do 14 sati, u mobilnoj ambulanti, po sledećem rasporedu:

  • 5. oktobar Vinča, kod Doma kulture
    6. oktobar Čumić, kod Doma kulture
    7. oktobar Toponica, kod Doma kulture
    8. oktobar Resnik, kod mesne zajednice
    9. oktobar Saranovo, kod mesne zajednice

Besplatni specijalistički pregledi medicinskih timova UKC Kragujevac obuhvatiće pregled internista sa EKG-om i ultrazvučni pregled stomaka.

Izvor: Ukck.rs/Zdravlje.kurir.rs

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