Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u ponedeljak 5.oktobra 2026.godine, počinje sa akcijom besplatnih specijalističkih pregleda u mobilnoj ambulanti za stanovnike na seoskom području u opštinama Šumadijskog okruga. Građani će moći da obave preglede bez zdravstvene knjižice.