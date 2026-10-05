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Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, u Beogradu će biti obeležen nizom besplatnih aktivnosti u okviru VI Beogradskog festivala mentalnog zdravlja, koji ove godine nosi slogan "Mentalno zdravlje bez granica, podrška bez prepreka".

Festival organizuje Pokret za mentalno zdravlje, a program će se odvijati na više lokacija i obuhvatiti razgovore sa stručnjacima i ljudima sa ličnim iskustvom problema sa mentalnim zdravljem, radionice, umetničke sadržaje, kao i informacije o dostupnim oblicima pomoći i podrške u zajednici.

Program 10. oktobra počinje u 12 časova u Ulici Velizara Stankovića 2 na Miljakovcu, gde Udruženje Za tebe #VAŽNOJE, u saradnji sa Centrom Srce i Educentrom, organizuje završni događaj kampanje "Nismo samo ono što se vidi". Tom prilikom biće otkriven mural umetnice TKV, nastao sa idejom da tema mentalnog zdravlja kroz umetnost postane vidljiviji deo javnog prostora i svakodnevice. Posetioci će od 12 do 15 časova moći da učestvuju i u kreativnoj aktivnosti, razgovaraju sa predstavnicima organizacija i saznaju kome mogu da se obrate kada im je pomoć potrebna.

Drugi deo programa, pod nazivom "Oporavak nema jedan put", biće održan od 15 do 21 čas u Kući umetnica, u Gospodar Jevremovoj 25. Nakon registracije učesnika, u 15.30 počinje panel "Oporavak iz prve ruke: iskustva, podrška i struka", na kojem će učestvovati predstavnici udruženja Duša, Videa i Bipolarna inspiracija, kao i psihijatar Roberto Grujičić, specijalista dečje i adolescentske psihijatrije. Biće predstavljen i Erasmus+ projekat "Balkanska škola oporavka".

Niste sami, obratite se za pomoć i podršku ako osećate da vam je potrebna Foto: Shutterstock

U nastavku će biti predstavljeno istraživanje "Prostor oporavka - Promene u psihosocijalnom funkcionisanju korisnika u okviru podrške u zajednici", koje je sprovelo Udruženje Prostor u saradnji sa PIN-om, uz podršku programa AKT Vlade Švajcarske.

O pravnoj pomoći i pravima osoba sa mentalnim poteškoćama govoriće se od 17 časova na panelu "Između nevidljivosti i prava" Udruženja Herc, dok je od 18 časova predviđena interaktivna psihološko-edukativna radionica "Nevidljivo, ali stvarno", posvećena prepoznavanju sopstvenih potreba i načinima na koje možemo da zatražimo pomoć kada nam je teško. Radionicu vodi Maja Koler Zorko, geštalt terapeutkinja u edukaciji, a broj mesta je ograničen i potrebna je prethodna prijava.

Večernji deo programa obeležiće otvaranje izložbe "Oporavak u bojama" u 19 časova, dok će od 16 do 21 čas biti održana i prodajna izložba radova korisnika udruženja Videa, Duša i Herc.