Nova metoda omogućila je naučnicima da pomoću svetlosti uključuju određene nervne ćelije i prate kako one utiču na pamćenje, emocije i ponašanje

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Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za 2026. godinu dodeljena je Karlu Dajserotu (Karl Deisseroth), Peteru Hegemanu (Peter Hegemann) i Georgu Nagelu (Georg Nagel) za otkrića koja su omogućila razvoj optogenetike, metode pomoću koje naučnici mogu svetlošću da kontrolišu aktivnost nervnih ćelija.

Kako je danas saopštio Nobelov komitet, njihova otkrića otvorila su novu eru u neuronauci i omogućila istraživačima da proučavaju kako pojedine nervne ćelije i moždani krugovi utiču na pamćenje, emocije i ponašanje.

Priča o otkriću počela je od jednoćelijske alge Chlamydomonas i pitanja kako ona uspeva da se kreće prema izvoru svetlosti. Hegeman i Nagel početkom 2000-ih otkrili su kanalrodopsin, protein na površini ćelije koji reaguje na plavu svetlost. Kada ga svetlost obasja, kroz protein se otvara kanal, joni ulaze u ćeliju i nastaje električni impuls.

Dajserot je potom gen za kanalrodopsin uneo u nervne ćelije pacova i pokazao da plavom svetlošću može da pokrene nervni signal. Prelomni rezultat objavio je 2005. godine, a dve godine kasnije metoda je uspešno primenjena i u mozgu živih miševa.

Tako je nastala optogenetika, koja istraživačima omogućava da veoma precizno aktiviraju određene nervne ćelije i posmatraju kakve posledice to izaziva.

- Optogenetika pruža mogućnosti za mapiranje mozga o kojima smo nekada mogli samo da sanjamo - rekao je Per Sveningson, predsednik Nobelovog komiteta za fiziologiju ili medicinu.

Zahvaljujući ovoj metodi, naučnici su otkrili moždane krugove povezane sa određenim sećanjima, emocijama i ponašanjem važnim za razumevanje neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. Istražuje se i njena moguća primena u medicini, između ostalog u pokušajima da se osobama sa oštećenjem vida povrati sposobnost gledanja.