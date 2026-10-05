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U Domu zdravlja u Nišu u sredu, 7. oktobra biće organizovana akcija "Otvorena vrata za mamografiju" od 7 do 19 časova, najavljeno je danas iz ove ustanove.

Mamografski pregled može se uraditi u Službi za rendgen dijagnostiku DZ Niš.

Mamografija je najvažnija metoda za detekciju i dijagnozu karcinoma dojke. Sprovodi se kao skrining i dijagnostička metoda. Koristi se za detekciju promena pre nego što se otkriju samopregledom ili kliničkim pregledom dojki.

žena na pregledu, mamografija
Akcija „Otvorena vrata za mamografiju“, biće na prvom spratu u centralnom objektu Doma zdravlja Niš u Službi za radiološku dijagnostiku Foto: Shutterstock

Akcije preventivnih pregleda i u prigradskim naseljima Niša

Ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja pored preventivnih pregleda u seoskim sredinama, organizuju akcije i u prigradskim naseljima Niša, saopšteno je danas iz ove ustanove.

Za razliku od akcija organizovanih u seoskim sredinama, gde su se pregledima uglavnom odazivali stariji građani, u prigradskim naseljima bio značajan broj mlađih ljudi.

Danas su pregledi organizovani u Duvaništu, dok je akcija juče bila u Brzom Brodu.

Izvor: Domzdravljanis.com/Zdravlje.Kurir.rs

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