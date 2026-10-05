Otvorena vrata za mamografiju u Nišu: Besplatni pregledi i u prigradskim naseljima
U Domu zdravlja u Nišu u sredu, 7. oktobra biće organizovana akcija "Otvorena vrata za mamografiju" od 7 do 19 časova, najavljeno je danas iz ove ustanove.
Mamografski pregled može se uraditi u Službi za rendgen dijagnostiku DZ Niš.
Mamografija je najvažnija metoda za detekciju i dijagnozu karcinoma dojke. Sprovodi se kao skrining i dijagnostička metoda. Koristi se za detekciju promena pre nego što se otkriju samopregledom ili kliničkim pregledom dojki.
Akcije preventivnih pregleda i u prigradskim naseljima Niša
Ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja pored preventivnih pregleda u seoskim sredinama, organizuju akcije i u prigradskim naseljima Niša, saopšteno je danas iz ove ustanove.
Za razliku od akcija organizovanih u seoskim sredinama, gde su se pregledima uglavnom odazivali stariji građani, u prigradskim naseljima bio značajan broj mlađih ljudi.
Danas su pregledi organizovani u Duvaništu, dok je akcija juče bila u Brzom Brodu.
Izvor: Domzdravljanis.com/Zdravlje.Kurir.rs