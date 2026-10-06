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Prvi put u Srbiji i regionu, interventni kardiolozi Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, izveli su lasersku koronarnu aterektomiju. Reč je minimalno invazivnoj proceduri uklanjanja kalcijumskog taloga u arterijama. Prva tri pacijenta kod kojih je urađena ta savremena procedura, osećaju se dobro, i puštena su na kućno lečenje, javja RTV.

Kako izgleda procedura?

Ova savremena, visokosofisticirana laserska metoda, poznatija pod nazivom Eksajmer, predstavlja novo "oružje" za interventne kardiologe, koje će im omogućiti da se lakše izbore sa tvrdim, kalcifikovanim naslagama u koronarnim arterijama, i pripreme krvni sud za njegovo otvaranje i postavljanje stenta.

- Laserom ulazimo u srčani krvni sud, i na mestu suženja krvnog suda, na delu gde je implantiran prethodni stent koji se suzio ili skoro zapušio, a koji nismo uspeli standardnim metodama da ponovo raširimo i da implantiramo drugi stent. Na tom mestu uradi se laserom omekšivanje plaka, naprave se pukotine u njemu, da bi se kasnije pripremilo ležište za novi stent - izjavio je prof. dr Milovan Petrović, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

To su uglavnom kompleksni pacijenti, da naglasim, to su teške intervencije, kod prvog pacijenta je trajala tri sata Foto: Shutterstock

Teške intervencije

Ova laserska procedura, koja koristi ultraljubičastu svetlost, doživela je renesansu u modernoj kardiologiji, a tim interventnih kardiologa iz Instituta u Sremskoj Kamenici ju je prvi put u Srbiji i regionu, primenio kod troje pacijenata koji su imali složenije koronarne lezije.

- To su uglavnom kompleksni pacijenti, da naglasim, to su teške intervencije, kod prvog pacijenta je trajala tri sata, a kod druga dva pacijenta kraće. Takvi pacijenti u većini slučajeva imaju promene na više krvnih sudova srca - dodao je dr Petrović.