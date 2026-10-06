Vitamin C mogao bi da ima značaj kod određenih poremećaja krvi koji mogu da prethode leukemiji, pokazuje novo kliničko ispitivanje

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Vitamin C mogao bi da ima značaj kod određenih poremećaja krvi koji mogu da prethode leukemiji, pokazuje novo kliničko ispitivanje. Ipak, istraživači naglašavaju da je još rano za preporuke i da rezultate treba potvrditi u većoj studiji.

U kliničkom ispitivanju faze 2 EVITA učestvovalo je 109 osoba sa poremećajima krvi kod kojih koštana srž ne stvara normalne krvne ćelije ili se u krvi pojavljuju abnormalne ćelije. Reč je o klonalnoj citopeniji neodređenog značaja (CCUS) i mijelodisplastičnom sindromu (MDS), stanjima koja kod dela pacijenata mogu da prethode razvoju akutne mijeloidne leukemije (AML).

Učesnici su godinu dana svakodnevno uzimali 1.000 miligrama vitamina C ili placebo. Više od polovine njih na početku studije imalo je nedostatak ovog vitamina, a suplementacija je kod ispitanika koji su je dobijali normalizovala njegov nivo u krvi.

Šta su pokazali rezultati?

Istraživači nisu utvrdili značajnu razliku između grupa u širenju abnormalnih klonova krvnih ćelija, što je jedan od pokazatelja napredovanja ka leukemiji. Vitamin C je, međutim, uticao na nivo određenih citokina uključenih u zapaljenske procese i imunske signale, a ove promene bile su povezane sa povoljnijim ishodima.

Posebnu pažnju privukla je dodatna analiza nakon približno tri godine praćenja. Osobe koje su uzimale vitamin C imale su značajno veću verovatnoću da budu žive - u toj grupi umrlo je 11 pacijenata, naspram 24 u placebo grupi.

U studiji je korišćena dnevna doza od 1.000 miligrama vitamina C tokom godinu dana Foto: Shutterstock

Autori ipak upozoravaju da je reč o eksplorativnom nalazu relativno malog ispitivanja faze 2, zbog čega bi tek veća studija faze 3 trebalo da pokaže da li vitamin C zaista utiče na preživljavanje.

Zašto baš vitamin C?

Osim dobro poznatih funkcija, vitamin C učestvuje u radu enzima koji regulišu aktivnost gena. Među njima je TET2, čije su mutacije česte kod leukemije i srodnih poremećaja krvi i mogu abnormalnim krvotvornim ćelijama da daju prednost u rastu.