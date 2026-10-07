Genetske analize ukazuju da je potpuna otpornost gljivice možda nastala nezavisno od ranije zabeleženog slučaja u Njujorku

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Opasna bolnička gljivica otporna na sve glavne grupe antigljivičnih lekova otkrivena je kod pacijentkinje u Keniji. Reč je o Candidozyma auris, ranije poznatoj kao Candida auris, patogenu koji se lako širi u zdravstvenim ustanovama, a posebno je problematična zbog sposobnosti da razvija otpornost na terapiju.

Gljivica C. auris prvi put je opisana 2009. godine, a od tada se proširila u više od 60 zemalja na šest kontinenata. Može dugo da opstane u bolničkom okruženju i da se prenosi među pacijentima, dok kod težih, invazivnih infekcija u pojedinim situacijama smrtnost dostiže od 30 do 50 odsto. Svetska zdravstvena organizacija svrstala ju je 2022. među gljivične patogene kritičnog prioriteta.

Otporna na četiri glavne grupe lekova

Novi slučaj zabeležen je kod 28-godišnje žene koja je nakon planirane operacije u bolnici u Najrobiju razvila infekciju operativne rane. Analiza uzorka pokazala je prisustvo C. auris, a laboratorijska ispitivanja otkrila su nešto izuzetno retko - soj je bio otporan na sve četiri glavne grupe antigljivičnih lekova.

Među lekovima na koje nije reagovao bili su flukonazol, kaspofungin, mikafungin, amfotericin B i flucitozin. Istraživači ga zato opisuju kao panrezistentan soj, odnosno PDR. To je prvi takav slučaj zabeležen u Africi i tek drugi dokumentovan u svetu, nakon slučaja prijavljenog u Njujorku 2022. godine.

Rezistencija je možda nastala nezavisno

Sekvenciranjem čitavog genoma naučnici su pronašli više mutacijapovezanih sa otpornošću na različite antigljivične lekove. Zanimljivo je da se one razlikuju od mutacija pronađenih kod ranije opisanog panrezistentnog soja u Njujorku.

Odgovor na pitanje kako je gljivica postala toliko otporna naučnici su potražili u njenim genima Foto: Shutterstock

To otvara mogućnost da je ekstremna otpornost u Keniji nastala nezavisno, a ne širenjem već poznatog američkog soja. Ipak, istraživači za sada ne mogu da utvrde ni da li je prethodno lečenje pacijentkinje antigljivičnim lekovima doprinelo razvoju rezistencije.

Autori upozoravaju da nalaz pokazuje koliko je važno praćenje C. auris u bolnicama, brzo otkrivanje infekcija i genomski nadzor, naročito u sredinama u kojima su noviji antigljivični lekovi teško dostupni.

Panrezistentna C. auris za sada je izuzetno retka, ali sposobnost ove gljivice da opstane u bolničkom okruženju, širi se među pacijentima i razvija otpornost na terapiju razlog je zbog kojeg stručnjaci njen razvoj prate sa posebnom pažnjom.