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Prema podacima dostavljenim Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", od početka sezone nadzora, 1. juna, do 4. oktobra 2026. godine u Srbiji je registrovano ukupno 58 slučajevagroznice Zapadnog Nila. Kod 49 obolelih razvio se teži, neuroinvazivni oblik bolesti.

Slučajevi su zabeleženi u 12 okruga. Najviše ih je registrovano u Beogradu - 23, zatim u Južnobačkom okrugu devet, Šumadijskom sedam, Srednjobanatskom pet i Južnobanatskom četiri. Po dva slučaja zabeležena su u Severnobanatskom, Rasinskom i Pomoravskom okrugu, a po jedan u Zapadnobačkom, Braničevskom i Raškom okrugu, kao i na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Među obolelima je 35 muškaraca i 23 žene, a njihova prosečna starost je 64 godine.

U zemljama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora slučajevi groznice Zapadnog Nila kod ljudi do 30. septembra registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru, Mađarskoj i Belgiji. U regionu je obolevanje zabeleženo i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Od početka sezone transmisije do 30. septembra identifikovano je ukupno 188 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 14 evropskih zemalja. Najviše ih je registrovano u Italiji - 67, Francuskoj 25, Grčkoj i Rumuniji po 24, Holandiji 15, Španiji šest, Hrvatskoj, Belgiji i Severnoj Makedoniji po pet, Mađarskoj četiri, Nemačkoj i Austriji po tri, a u Albaniji i na Kipru po jedno.

Sezona prenosa virusa Zapadnog Nila u Srbiji obično traje od juna do novembra Foto: Shutterstock

U ovih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1.705 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi. Najviše ih je zabeleženo u Italiji - 721, zatim u Grčkoj 420, Španiji 131, Francuskoj 128 i Rumuniji 117. U Severnoj Makedoniji registrovano je 70 slučajeva, Holandiji 57, Hrvatskoj 15, Belgiji 14, na Kipru 13, u Austriji osam, Mađarskoj pet, Nemačkoj četiri i Albaniji dva slučaja.

Kako se zaštititi?

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca, a sezona prenosa virusa u Srbiji obično traje od juna do novembra. Glavni prenosilac je komarac Culex pipiens, vrsta koja je rasprostranjena i kod nas.