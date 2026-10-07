Elektrode se ugrađuju direktno u mozak, kod Nede ih je bilo osam

Slušaj vest

Prošle godine, u Kliničkom centru Srbije napravljen je istorijski poduhvat naših stručnjaka koji je označio nadu i bolji život za pacijente sa teškim oblikom epilepsije.

Prvi put je urađena STEREO EEG procedura - ugradnja specijalnih elektroda u mozak koje omogućavaju direktno snimanje moždanih aktivnosti, lociranje žarišta epilepsije, a onda i planiranje operacije, do potpunog izlečenja. I kod te prve pacijentkinje, posle ugradnje elektroda, urađena je i operacija. Bila je na prvoj velikoj kontroli.

Četrdesetdvogodišnjoj Nedi epilepsija je duže od decenije pravila probleme, i onemogućavala svakodnevni normalan život. Ali, Neda se nije dala.

Dugo je lutala, dok tim lekara Klinika za neurologiju i neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije nije pronašao način kako da joj pomogne.

Bila je prvi pacijent kome su ugrađene elektrode kako bi pokazale odakle epileptični napadi dolaze.

U glavi - osam elektroda, koje su najpreciznijom tehnikom i opremom, uz pomoć stereotaktičnog rama, implantirane u desnu hemisferu, u slepoočni režanj, i jedna je bila u levoj hemisferi.

- Elektrode smo izvadili, i onda smo na jednom konzilijumu razgovarali o svemu tome, kako ćemo dalje da nastupimo kod nje, shvatili smo da su elektrode bile na mestu, shvatili smo da su elektrode zahvatile one delove mozga iz kojih napon počinje, i ponudili smo joj operativno lečenje. Operativno lečenje je urađeno, i sada posle nekoliko meseci, stanje je potpuno promenilo, iz stanja u kome je bilo mnogo napada, sada je u stanju u kome uopšte nema napada. Mi smo taj naš cilj ispunili - kaže prof. dr Aleksandar Ristić, neurolog sa Klinike za neurologiju UKCS.

Elektrode se ugrađuju direktno u mozak, kod Nede ih je bilo osam Foto: Shutterstock

Neda je bila na kontroli u Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Sve je prošlo kako treba, a ona sada ne skida osmeh sa lica.

- Kad se oslobodite tog bremena s leđa, onda se bolje i psihički osećate, a onda i život dobije i smisao i drugu boju... Na kontrole dolazim sad redovno, u dogovoru sa doktorom - navodi Neda Stevanović.

Korak dalje u hirurškom lečenju

Na Klinici za neurologiju, a u saradnji sa Klinikom za neurohirurgiju, postoji hirurški program lečenja epilepsije koji traje 17 godina. On je priznat i u međunarodnoj stručnoj javnosti, odnosno prepoznat po uspešno operisanim pacijentima.

- Ono što se desilo prošle godine jeste da smo napredovali. Uveli smo novu vrstu intervencije, da kod onih pacijenata kod kojih nismo znali šta bi moglo da bude mesto operacije, sada smo blizu, jer postoje elektrode koje se ugrađaju direktno u mozak i one kažu odakle epileptični napad počinje. Do sada smo ovu proceduru uradili kod šest pacijenata, tri su operisana, tri čekaju konzilijarno mišljenje - ističe neurolog prof. dr Aleksandar Ristić.

Multidicsiplinarni konzilijum čine neurolog, neurohirurg, neuroradiolog, specijalista nuklearne medicine, neuropsiholog, psihijatar, EEG tehničar.