Otkriveno 5 skrivenih oblika bolesti masne jetre: Ne nose svi isti rizik od komplikacija
Bolest masne jetre, koja pogađa gotovo 30 odsto odraslih širom sveta, možda nije jedno oboljenje. Naučnici sa klinike Mejo i Virdžinija Teka otkrili su pet različitih podtipova metabolički povezane steatotične bolesti jetre (MASLD), koji se razlikuju po uzrocima, toku i riziku od ozbiljnih komplikacija.
MASLD, ranije poznat kao nealkoholna bolest masne jetre, nastaje kada se masnoće nakupljaju u jetri. Može godinama da napreduje bez očiglednih simptoma, dok oštećenje vodi ka zapaljenju, fibrozi, cirozi, karcinomu ili otkazivanju jetre.
U studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, istraživači su analizirali genetske i kliničke podatke više od 4.600 pacijenata. Na osnovu zajedničkih karakteristika izdvojili su pet podtipova bolesti:
- kardiometabolički MASLD bez gojaznosti
- kardiorenalni MASLD, češći kod muškaraca
- MASLD sa gojaznošću i poremećajima raspoloženja, češći kod žena
- poligenski MASLD
- poligenski MASH, odnosno metabolički povezan steatohepatitis.
Razlike nisu samo u nazivu
Razlike među njima nisu samo u nazivu. Kardiorenalni podtip i oblik sa gojaznošću i poremećajima raspoloženja bili su povezani sa velikom učestalošću dijabetesa tipa 2, gojaznosti i apneje u snu. Kod poligenskog MASLD-a, s druge strane, pacijenti su imali manje metaboličkih bolesti i ishemijske bolesti srca, ali je upravo u ovoj grupi zabeležena najveća stopa transplantacije jetre. Kardiorenalni MASH nosio je povećan rizik od uznapredovale fibroze i akutnog oštećenja bubrega.
Nalazi pokazuju da isti naziv bolesti može da krije veoma različite puteve njenog razvoja. Posebno je važno što genetski podtipovi mogu da napreduju ka ozbiljnom oštećenju jetre i kod ljudi bez tipičnih metaboličkih faktora rizika, poput gojaznosti i dijabetesa.
Istraživači smatraju da bi ovakva podela u budućnosti mogla da omogući ranije prepoznavanje pacijenata sa najvećim rizikom i izbor terapije prema mehanizmu koji pokreće bolest. Sledeći korak je provera ovih podtipova u širim populacijama i ispitivanje njihovog odgovora na različite terapije, uključujući agoniste GLP-1 receptora.
Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs