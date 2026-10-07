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Bolest masne jetre, koja pogađa gotovo 30 odsto odraslih širom sveta, možda nije jedno oboljenje. Naučnici sa klinike Mejo i Virdžinija Teka otkrili su pet različitih podtipova metabolički povezane steatotične bolesti jetre (MASLD), koji se razlikuju po uzrocima, toku i riziku od ozbiljnih komplikacija.

MASLD, ranije poznat kao nealkoholna bolest masne jetre, nastaje kada se masnoće nakupljaju u jetri. Može godinama da napreduje bez očiglednih simptoma, dok oštećenje vodi ka zapaljenju, fibrozi, cirozi, karcinomu ili otkazivanju jetre.

U studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, istraživači su analizirali genetske i kliničke podatke više od 4.600 pacijenata. Na osnovu zajedničkih karakteristika izdvojili su pet podtipova bolesti:

  • kardiometabolički MASLD bez gojaznosti
  • kardiorenalni MASLD, češći kod muškaraca
  • MASLD sa gojaznošću i poremećajima raspoloženja, češći kod žena
  • poligenski MASLD
  • poligenski MASH, odnosno metabolički povezan steatohepatitis.
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Posebno je važno što genetski podtipovi mogu da napreduju ka ozbiljnom oštećenju jetre i kod ljudi bez tipičnih metaboličkih faktora rizika Foto: Shutterstock

Razlike nisu samo u nazivu

Razlike među njima nisu samo u nazivu. Kardiorenalni podtip i oblik sa gojaznošću i poremećajima raspoloženja bili su povezani sa velikom učestalošću dijabetesa tipa 2, gojaznosti i apneje u snu. Kod poligenskog MASLD-a, s druge strane, pacijenti su imali manje metaboličkih bolesti i ishemijske bolesti srca, ali je upravo u ovoj grupi zabeležena najveća stopa transplantacije jetre. Kardiorenalni MASH nosio je povećan rizik od uznapredovale fibroze i akutnog oštećenja bubrega.

Nalazi pokazuju da isti naziv bolesti može da krije veoma različite puteve njenog razvoja. Posebno je važno što genetski podtipovi mogu da napreduju ka ozbiljnom oštećenju jetre i kod ljudi bez tipičnih metaboličkih faktora rizika, poput gojaznosti i dijabetesa.

Istraživači smatraju da bi ovakva podela u budućnosti mogla da omogući ranije prepoznavanje pacijenata sa najvećim rizikom i izbor terapije prema mehanizmu koji pokreće bolest. Sledeći korak je provera ovih podtipova u širim populacijama i ispitivanje njihovog odgovora na različite terapije, uključujući agoniste GLP-1 receptora.

Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs

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