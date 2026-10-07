Osobe koje imaju migrenu sa aurom mogu biti izložene znatno većem riziku od moždanog udara

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Migrena je kompleksno neurološko oboljenje koje je praćeno napadima koji mogu biti toliko jaki da utiču na porodicu, posao i svakodnevno funkcionisanje, navode stručnjaci. Osim jake glavobolje, mogu je pratiti i mučnina, povraćanje, osetljivost na svetlost i zvuk, kao i drugi simptomi. Promene vremena, hormonske promene i drugi okidači kod osoba koje pate od migrene mogu dovesti do napada koji značajno narušavaju svakodnevni život.

Upoznajmo migrenu

Kako bismo bolje upoznali ovo kompleksno oboljenje, Migrena asocijacija Srbije organizuje javnu akciju „Upoznajmo migrenu – i svih njenih 365 dana“, 8. oktobra u 17 časova na Trgu Republike u Beogradu.

Dr Igor Petrušić, radiolog čija je uža specijalnost medicina bola i član Migrene asocijacije Srbije, kaže da se u Srbiji trenutno za akutnu terapiju koriste dva specifična leka iz grupe triptana, dok ih u Evropi, zavisno od zemlje, ima šest ili sedam. Kako je objasnio, veći izbor lekova mogao bi da doprinese lakšem prekidanju napada i poboljšanju kvaliteta života ljudi koji žive sa migrenom, rekao je doktor u razgovoru za RTS.

Migrenu karakteriše povećana osetljivost centralnog nervnog sistema na spoljašnje podražaje. Jedan od okidača mogu biti i promene vremena, koje su česte tokom proleća i jeseni.

- Migrena je, kao što ste lepo rekli, kompleksno neurološko oboljenje koje karakteriše povećana osetljivost centralnog nervnog sistema na spoljašnje podražaje. I jedan od tih okidača koji mogu dovesti do napada jesu promene vremena, koje su česte i u proleće i u jesen - objasnio je Petrušić.

Migrenu karakteriše povećana osetljivost centralnog nervnog sistema na spoljašnje podražaje. Foto: Shutterstock

Prve tegobe javljaju se nekoliko dana pre migrene

Prema njegovim rečima, osobe koje pate od migrene simptome mogu osetiti i nekoliko dana pre samog napada. Oni se mogu manifestovati kao poremećaj koncentracije, pospanost, teže razmišljanje i izgovaranje pojedinih reči, kao i povećana osetljivost na svetlost.

Kada dođe do samog napada, javlja se jaka i onesposobljavajuća glavobolja, najčešće u jednom delu glave, uz mučninu i povraćanje. Osoba može biti veoma osetljiva na svetlost i zvuk, zbog čega joj je teško da funkcioniše u okruženju u kojem se nešto dešava.

- Ti napadi su toliko onesposobljavajući da utiču i na porodicu oko njih, utiču na posao, utiču na samu osobu da ostvari svoje potencijale koje želi - rekao je Petrušić.

Od obične, odnosno tenzione glavobolje, migrena se razlikuje po intenzitetu i drugim simptomima. Dok je kod tenzione glavobolje bol uglavnom iritirajući i stežući, kod migrene je jak i onesposobljavajući, a mogu se javiti i mučnina, povraćanje i osetljivost na svetlost.

Dok je kod tenzione glavobolje bol uglavnom iritirajući i stežući, kod migrene je jak i onesposobljavajući Foto: Shutterstock

Aura Kod oko četvrtine pacijenata koji imaju migrenu javlja se i aura. Ona može da se ispolji vizuelnim smetnjama, poput svetlećih cik-cak linija u vidnom polju, ali i trnjenjem šake ili lica, kao i poremećajima izgovaranja i razumevanja određenih reči. Aura se najčešće javlja pola sata do sat vremena pre glavobolje, mada se kod nekih ljudi javlja i tokom same glavobolje.

Da li su migreni podložniji muškarci ili žene?

Migrena je tri puta češća kod žena. Petrušić navodi da su jedan od razloga i hormonske promene.

- Kod migrene problem je preosetljivost centralnog nervnog sistema usled nekih trigera. Ti trigeri nisu samo spoljašnji trigeri, nego i unutrašnji poremećaj hormona - naveo je doktor.

Prema njegovim rečima, migrena svakako jeste bolest i spada u primarne glavobolje.

- Najveća greška koju možete spomenuti nekome ko boluje od migrene je da mu kažete: „To je samo glavobolja, to je simptom, to nije bolest“ - naglasio je Petrušić.

Ti trigeri nisu samo spoljašnji, nego i unutrašnji poremećaj hormona Foto: Shutterstock

Ukoliko se ne leči pravilno, migrena može preći u hroničnu formu i biti veoma onesposobljavajuća. Kako je naveo doktor, neki ljudi imaju između 15 i 20 napada mesečno.

Lečenje zavisi od učestalosti napada i individualnih karakteristika pacijenta. Postoje akutne i preventivne terapije, a među specifičnim lekovima za akutni napad su triptani.

Petrušić je govorio i o drugim vrstama glavobolje, među kojima je klaster glavobolja, koja je češća kod muškaraca i može da se javlja ujutru i da budi osobu. Kod takvih glavobolja važno je, kako je naveo, na vreme ih prepoznati i primeniti odgovarajuću terapiju.

Bol je nešto što treba odmah rešavati

Govoreći o upotrebi analgetika, doktor je istakao da kod migrene oni najčešće nemaju dovoljan efekat na bol, pa je važno obratiti se lekaru koji se bavi lečenjem glavobolja.