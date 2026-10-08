Slušaj vest

Udruženje pacijenata LIPA , koje okuplja pacijente obolele od limfoma, hronične limfocitne leukemije (HLL) i mijeloproliferativnih neoplazmi (MPN), obeležilo je 20 godina postojanja objavljivanjem knjige "20 godina, 20 priča".

Kroz lična svedočenja pacijenata i njihovih porodica, knjiga donosi priče o suočavanju sa dijagnozom, lečenju, strahovima i nadi. Međutim, ovaj jubilej prilika je i da se ukaže na probleme koji ni posle dve decenije nisu rešeni, pre svega na ograničenu dostupnost savremenih terapija za obolele od hematoloških maligniteta u Srbiji.

Jedna od priča u knjizi "20 godina, 20 priča" govori o Zorici, pacijentkinji sa difuznim B-krupnoćelijskim limfomom, kojoj standardna terapija nije pomogla. Priliku za drugačije lečenje dobila je neočekivano.

- Tada sam, sasvim slučajno, dobila mogućnost da primim inovativni lek. Nedavno mi je moja doktorka rekla da sam potpuno izlečena. Kažu da je najvažnije u životu imati sreće kada je najpotrebnije. Ja sam je, izgleda, imala - navodi Zorica.

Godišnje u Srbiji oko 2.800 ljudi dobije dijagnozu hematološkog maligniteta, a oko 1.100 izgubi život.

Za difuzni B-krupnoćelijski limfom (DBKL), najčešći agresivni limfom, od osnivanja LIPE nijedan inovativni lek nije stavljen na Listu lekova. Evropska agencija za lekove (EMA) odobrila je u međuvremenu devet inovativnih terapija. Nemačka i Austrija pacijentima obezbeđuju svih devet, Slovenija sedam, Grčka i Bugarska šest, Hrvatska tri.

Svake godine u Srbiji DBKL dobije oko 350-450 ljudi i broj obolelih raste iz godine u godinu, navela je LIPA u saopštenju i istakla da se kod 40 do 50 procenata bolest vrati ili ne reaguje na prvu terapiju, a bez delotvornog lečenja očekivani životni vek u relapsu meri se mesecima.

Maja Marković, zastupnik Udruženja LIPA Foto: udruženje LIPA

Za hroničnu limfocitnu leukemiju od četiri inovativna leka koje je odobrila EMA, Slovenija obezbeđuje sva četiri, Hrvatska i Bugarska po tri, a Srbija zasad još uvek nema nijedan na Listi.

Prioritet na Listi lekova

Udruženje LIPA apelovalo je na sve nadležne dahematološki maligniteti postanu prioritet u narednom proširenju Liste lekova - sa posebnim fokusom na DBKL, Hočkinov limfom, HLL i policitemiju veru.