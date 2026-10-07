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Pravovremeno prepoznavanje problema i razgovor sa zdravstvenim radnikom mogu biti važni za dobijanje odgovarajuće podrške i pomoći

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Cilj je da se građanima omogući da pravovremeno prepoznaju teškoće, razgovaraju sa zdravstvenim radnicima i, kada je potrebno, dobiju odgovarajuću stručnu podršku.

Ovogodišnja kampanja nosi poruku „Proživljena iskustva se slušaju: stvarni glasovi, stvarne promene“, a u fokusu su iskustva pacijenata i njihova važnost u unapređenju sistema podrške i zdravstvenih usluga.

Pregledi psihijatra uz zakazivanje

Pregled je potrebno zakazati na broj telefona 011/30 80 576, u periodu od 7 do 19.30 časova.

Preventivni pregledi bez zakazivanja

Građani će 9. oktobra 2026. godine moći da obave preventivni pregled i bez prethodnog zakazivanja, i to na dve lokacije:

Kutak zdravlja 1 – Ustanička 16

Kutak zdravlja 2 – Bulevar JNA 86a

Pregledi će biti dostupni od 7.30 do 9.30 časova.

U okviru ove akcije, Služba za polivalentnu patronažu omogućiće građanima razgovor, podršku i osnovnu procenu potreba u oblasti mentalnog zdravlja. Ukoliko se proceni da je potrebna dodatna pomoć, građani će biti upućeni na odgovarajuću stručnu službu.

Podrška i za građane kojima je potrebna pomoć kod kuće

Za osobe kojima je zbog zdravstvenog stanja potrebna podrška u kućnim uslovima, moguće je zakazati kućnu posetu Službe za polivalentnu patronažu.

Zakazivanje je moguće na brojeve:

011/30 80 606

011/30 80 648

ili putem imejla patronaza@dzvozdovac.rs



Razgovor i pravovremena pomoć mogu da budu važan korak na putu ka oporavku Foto: Shutterstock

Zašto je važno govoriti o mentalnom zdravlju?

Briga o mentalnom zdravlju sastavni je deo ukupnog zdravlja, a prvi korak ka pomoći često je upravo razgovor. Promene raspoloženja, dugotrajna napetost, osećaj preopterećenosti, teškoće sa spavanjem ili druge tegobe koje traju i utiču na svakodnevno funkcionisanje ne bi trebalo ignorisati.

Pravovremeno prepoznavanje problema i razgovor sa zdravstvenim radnikom mogu biti važni za dobijanje odgovarajuće podrške i pomoći.