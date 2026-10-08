Pionirski zahvat pruža novu nadu mladićima koji su zbog hemioterapije izgubili mogućnost da imaju decu

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Britanski lekari iz Edinburga prvi put su transplantirali prethodno zamrznuto tkivo testisa mladom muškarcu koji je nakon hemioterapije izgubio sposobnost proizvodnje spermatozoida. Ovaj pionirski zahvat, drugi takve vrste u svetu, mogao bi da otvori mogućnost očuvanja plodnosti dečacima koji zbog lečenja teških bolesti rizikuju da u odraslom dobu ostanu neplodni.

Pacijent je 19-godišnji student kojem je 2023. godine, pre transplantacije koštane srži zbog ozbiljnog oboljenja krvi, uzeto i zamrznuto tkivo testisa. Lečenje visokim dozama hemioterapije može trajno da ošteti ćelije odgovorne za proizvodnju spermatozoida.

Tri godine kasnije, analize su pokazale da mladić nema spermatozoide u semenoj tečnosti. U avgustu 2026. lekari su mu vratili deo sačuvanog tkiva, u nadi da će ono ponovo početi da proizvodi spermatozoide. Pacijent se dobro oporavlja, a nakon osam meseci deo transplantiranog tkiva biće ispitan kako bi se utvrdilo da li je postupak uspeo.

Zašto je ovaj zahvat posebno važan za dečake?

Zamrzavanje sperme već se koristi za očuvanje plodnosti adolescenata i odraslih muškaraca, ali nije moguće kod dečaka pre puberteta, jer njihov organizam još ne proizvodi spermatozoide.

Međutim, tkivo testisa sadrži matične ćelije iz kojih kasnije nastaju spermatozoidi. Njegovim zamrzavanjem pre hemioterapije i naknadnom transplantacijom naučnici pokušavaju da omoguće obnovu plodnosti.

Zamrzavanje sperme već se koristi za očuvanje plodnosti adolescenata i odraslih muškaraca, ali nije moguće kod dečaka pre puberteta, jer njihov organizam još ne proizvodi spermatozoide Foto: Shutterstock

Istraživači Univerziteta u Edinburgu ovu metodu razvijaju više od deset godina. Do sada je tkivo testisa sačuvano kod više od 1.200 pacijenata u Velikoj Britaniji i 3.100 širom sveta.

Prethodna istraživanja na primatima pokazala su da transplantirano tkivo može da proizvodi zrele spermatozoide, koji su potom korišćeni za uspešnu oplodnju i rođenje potomstva. Prvi uspeh kod čoveka zabeležen je ranije ove godine u Belgiji, gde je tkivo zamrznuto pre puberteta nakon transplantacije proizvelo zrele spermatozoide.

Profesor Rod Mičel sa Univerziteta u Edinburgu ističe da je reč o velikom koraku ka očuvanju plodnosti dečaka koji moraju da prođu kroz agresivno lečenje.