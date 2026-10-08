Gojaznost povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa tipa 2 i pojedinih karcinoma, a može da utiče i na plodnost

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Na Simpozijumu o gojaznosti u Beogradu predstavljen je novi nacionalni vodič za dijagnostiku i lečenje gojaznosti, koji donosi značajne promene u definisanju bolesti, dijagnostičkim postupcima i terapiji. Poseban akcenat stavljen je na lečenje pridruženih bolesti, a ne samo na smanjenje telesne mase, kao i na primenu inovativnih lekova dostupnih pacijentima u Srbiji.

Prof. dr Snežana Polovina, načelnica Odeljenja za lečenje gojaznosti i metaboličke poremećaje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, istakla je da je Srbija među vodećim zemljama u prepoznavanju značaja gojaznosti i merama za njeno suzbijanje, zahvaljujući nacionalnim programima, promociji zdrave ishrane i fizičke aktivnosti, kao i redovnom ažuriranju stručnih vodiča.

- Prema poslednjim izveštajima Eurostata, Srbija je treća u Evropi po obuzdavanju gojaznosti. Tokom proteklih deset godina postignut značajan napredak u kontroli ove bolesti - navela je endokrinolog.

Prof. dr Polovina upozorila je da veliki broj osoba sa gojaznošću ima najmanje dve pridružene bolesti, dok je sama gojaznost povezana sa više od 200 oboljenja, među kojima su kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 2 i brojni maligni tumori. Posebno je ukazala i na probleme sa plodnošću, koji se javljaju i kod žena i kod muškaraca.

- Promena u pristupu lečenju gojaznosti jeste da cilj nije samo smanjenje telesne mase, već prvenstveno lečenje bolesti koje iz gojaznosti proističu - objasnila je dr Polovina.

Novi lekovi i posebne grupe pacijenata

Prvi nacionalni vodič izrađen je 2004. godine, a revidiran 2022. Nova verzija namenjena je pre svega lekarima opšte medicine, kako bi bili upoznati sa savremenim dijagnostičkim kriterijumima i terapijskim mogućnostima, uključujući inovativne lekove koji su dostupni u Srbiji.

Novi lekovi ne pomažu samo u mršavljenju, već mogu da utiču i na bolesti koje prate gojaznost Foto: Shutterstock

Endokrinolog dr Mirjana Šumarac Dumanović naglasila je da se medicina gojaznosti značajno promenila i da pridružene bolesti danas imaju veći značaj u određivanju terapije nego sam broj kilograma.

- Farmakoterapija sada ima značajnu ulogu, ne samo u smanjenju telesne mase već i u poboljšanju opšteg zdravlja, jer pojedini lekovi direktno utiču na pridružene bolesti - istakla je ona, uz napomenu da promena životnih navika ostaje važan deo lečenja.

Novi vodič obuhvata i specifične probleme povećanja telesne težine kod žena u perimenopauzi i menopauzi, kao i gojaznost kod starijih osoba i dece. Kod dece je praćenje težine posebno važno, jer u tom uzrastu pridružene bolesti često još nisu razvijene.