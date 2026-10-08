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Dom zdravlja Niš poziva sve građane da provere svoje zdravlje

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Dom zdravlja Niš u okviru akcije „Otvorena vrata“, u subotu 10. oktobra u centralnom objektu u periodu 07:00 do 13:30 časova organizuje besplatne preventivne preglede.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene starosne dobi od 25 do 64 godine da urade skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice - PAPA test. Uzimanje brisa radiće se na I spratu, ordinacija br. 55, u prostoru Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

Skrining pregledi

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih će raditi i sledeće skrining preglede na:

rano otkrivanje karcinoma debelog creva

rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti (merenje krvnog pritiska)

rano otkrivanje dijabetesa

rano otkrivanje depresije

rano otkrivanje karcinoma pluća

Savet je i da osobe starosti 50 -74 godine koje imaju pušački staž od 30 godina urade skrining na karcinom pluća uz pomoć savremene low-dose CT tehnologije.

Lečenje je najuspešnije ako se bolest otkrije na vreme Foto: Shutterstock

Mamografija

Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju obuci za samopregled dojke, a služba za radiološku dijagnostiku sve žene starosne dobi od 50–69 godina da se odazovu skriningu na karcinom dojke i obave mamografiju.

Zdravlje kože i kostiju

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju određivanje koštane gustine - denzitometriju.

Lekari Odeljenja dermatovenerologije radiće pregled mladeža i promena na koži - dermoskopiju.