Besplatni pregledi bez zakazivanja: Proverite zdravlje u DZ Niš
Dom zdravlja Niš u okviru akcije „Otvorena vrata“, u subotu 10. oktobra u centralnom objektu u periodu 07:00 do 13:30 časova organizuje besplatne preventivne preglede.
Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene starosne dobi od 25 do 64 godine da urade skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice - PAPA test. Uzimanje brisa radiće se na I spratu, ordinacija br. 55, u prostoru Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.
Skrining pregledi
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih će raditi i sledeće skrining preglede na:
rano otkrivanje karcinoma debelog creva
rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti (merenje krvnog pritiska)
rano otkrivanje dijabetesa
rano otkrivanje depresije
rano otkrivanje karcinoma pluća
Savet je i da osobe starosti 50 -74 godine koje imaju pušački staž od 30 godina urade skrining na karcinom pluća uz pomoć savremene low-dose CT tehnologije.
Mamografija
Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju obuci za samopregled dojke, a služba za radiološku dijagnostiku sve žene starosne dobi od 50–69 godina da se odazovu skriningu na karcinom dojke i obave mamografiju.
Zdravlje kože i kostiju
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju određivanje koštane gustine - denzitometriju.
Lekari Odeljenja dermatovenerologije radiće pregled mladeža i promena na koži - dermoskopiju.
Dom zdravlja Niš poziva sve građane da provere svoje zdravlje.
Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kurir.rs