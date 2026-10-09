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10. oktobra, od 9 do 12 časova, građani će imati priliku da besplatno obave dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata na platou ispred zgrade Gradske opštine Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina 167

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UKC Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju, 11. oktobra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u periodu od 8 do 17 sati.

U UKC Kragujevac biće organizovani besplatni pregledi iz oblasti: kardiologije, neurologije i gastroenterologije.

Pregledi ako postoji indikacija

U prostorijama Centra za internističku onkologiju UKC Kragujevac, građani će moći da obave preglede neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata, ukoliko za to postoji indikacija, kao i preglede kardiologa sa EKG-om srca. U prostorijama Hirurške poliklinike biće organizovani pregledi gastroenterologa sa ultrazvukom abdomena.

EKG pruža lekaru dragocene informacije Foto: Shutterstock

U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja, zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.