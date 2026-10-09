Bez zdravstvene knjižice i zakazivanja: Besplatni EKG, ultrazvuk i dopler u UKC Kragujevac
UKC Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju, 11. oktobra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u periodu od 8 do 17 sati.
U UKC Kragujevac biće organizovani besplatni pregledi iz oblasti: kardiologije, neurologije i gastroenterologije.
Pregledi ako postoji indikacija
U prostorijama Centra za internističku onkologiju UKC Kragujevac, građani će moći da obave preglede neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata, ukoliko za to postoji indikacija, kao i preglede kardiologa sa EKG-om srca. U prostorijama Hirurške poliklinike biće organizovani pregledi gastroenterologa sa ultrazvukom abdomena.
U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja, zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.
Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.
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Izvor:ukck.rs/ zdravlje.kurir.rs