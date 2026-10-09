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Gradska opština Novi Beograd nastavlja sa organizacijom besplatnih preventivnih pregleda za svoje sugrađane.

Novobeograđani će u subotu, 10. oktobra, od 9 do 12 časova, imati priliku da besplatno obave dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata na platou ispred zgrade Gradske opštine Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina 167.

Zakazivanje pregleda obavljaće se na licu mesta.

Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata je neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava procenu protoka krvi i otkrivanje eventualnih suženja i drugih promena na krvnim sudovima. Bezbolna je, komforna i veoma precizna dijagnostička metoda. Pregled kratko traje, 20–30 minuta, nije potrebna nikakva priprema.

Ovo je jedna je od osnovnih metoda pregleda u dijagnostici bolesti krvnih sudova, obavezan je pregled u neurološkoj obradi, kod različitih neuroloških bolesti, ali i kod različitih promena i stanja, uključujući i one nepoznatog porekla.

Takođe, ova vrsta pregleda radi se i kod postojanja različitih faktora rizika.

žena na ultrazvučnom pregledu krvnih sudova vrata
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata je neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava procenu protoka krvi i otkrivanje eventualnih suženja i drugih promena na krvnim sudovima Foto: Shutterstock

Rizici koje otkriva ultrazvuk

Ovaj brz, bezbolan pregled može da otkrije suženja i zadebljanja krvnih sudova vrata, koja povećavaju rizik od:
*moždanog udara
*smanjenog protoka krvi prema mozgu, što se ponekad ispoljava kao nesvestica, nestabilnost ili zujanje u ušima
*poremećaja moždane cirkulacije u ranoj fazi

Jedan pregled može da spreči šlog: Dr Sandra Radak objašnjava ko mora da kontroliše krvne sudove vrata 

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