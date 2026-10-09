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U organizaciji francuske kompanije ,,Innotech“, u Nacionalnom institutu za srce i krvne sudove „Dedinje“ održan je vaskularni samit koji je okupio vodeće stručnjake iz oblasti vaskularne hirurgije iz Evrope i sveta.

Okupljanje je organizovano povodom 40. godišnjeg kongresa Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju (ESVS), koji se od 6. do 9. oktobra održava u Sava centru u Beogradu. Kongres predstavlja priliku za razmenu znanja i iskustava o kliničkim inovacijama, savremenim pristupima lečenju i najnovijim rezultatima istraživanja u oblasti vaskularne hirurgije.

42 vaskularna hirurga u poseti Institutu

Inostrani vaskularni stručnjaci izrazili su želju da tokom boravka u Beogradu posete Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“ i upoznaju se sa radom Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju. U saradnji sa Nacionalnim institutom, 6. oktobra organizovana je poseta 42 vaskularna hirurga iz 12 zemalja, među kojima su Ukrajina, Uzbekistan, Kazahstan, Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Mongolija, Albanija, Rumunija, Francuska i Italija.

Doc. dr Slobodan Tanasković, upravnik Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Nacionalnog instituta „Dedinje“, istakao je da su inostrane kolege tokom posete imale priliku da se neposredno upoznaju sa radom, rezultatima i savremenim kapacitetima Instituta.

- Kao domaćini, održali smo predavanje o našoj ustanovi, dosadašnjim dostignućima i rezultatima Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju. Nakon toga smo sa uvaženim kolegama obišli ceo Institut - telemetriju, Centar izuzetnih vrednosti, vaskularni simulator, kao i laboratoriju za 3D modelovanje i 3D štampu - rekao je doc. dr Tanasković.

Kao domaćini, održali smo predavanje o našoj ustanovi, dosadašnjim dostignućima i rezultatima Foto: Shutterstock

Gosti fascinirani invativnim pristupom

Gosti su, prema njegovim rečima, bili posebno impresionirani tehnološkim dostignućima Nacionalnog instituta, velikim brojem operacija koje se izvode, ali i načinom na koji se na „Dedinju“ razvijaju inovacije.

- Gosti su bili veoma impresionirani tehnološkim dostignućima ,,Dedinja“ i velikim brojem operacija koje izvodimo. Posebno ih je fascinirao naš inovativni pristup, odnosno činjenica da na Institutu zapošljavamo sopstvene inženjere i da se sami bavimo inovacijama i razvojem patenata - istakao je doc. dr Tanasković, dodajući da su razgovori nastavljeni i o mogućnostima buduće stručne i naučne saradnje.