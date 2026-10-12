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Redovni preventivni pregledi važan su korak u očuvanju zdravlja

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U okviru akcije „Otvorena vrata za mamografiju”, Dom zdravlja Niš omogućiće mamografske preglede u Službi za radiološku dijagnostiku, u centralnom objektu ove zdravstvene ustanove, na prvom spratu, u sredu, 14. oktobra, od 7 do 19 časova.

Bitan korak ka očuvanju zdravlja

- Redovni preventivni pregledi važan su korak u očuvanju zdravlja. Ne čekajte simptome - posvetite pažnju prevenciji - poručuju iz ove zdravstvene ustanove.

Ne čekajte simptome - posvetite pažnju prevenciji Foto: Shutterstock

Mamografija je jedna od najvažnijih metoda za rano otkrivanje promena na dojkama, uključujući i one koje se ne mogu napipati samopregledom niti otkriti kliničkim pregledom.

Rak dojke

Karcinom dojke na samom početku uglavnom ne izaziva nikakve simptome. Žena se oseća dobro i nema naznaka bolesti. U ovoj situaciji mogu da prođu meseci, pa i godine dok se bolest ne otkrije.

Neki od simptoma raka dojke su nekada čvorići u dojci ili pazuhu, otok ili zadebljanje tkiva, kao i promene u izgledu kože na grudima.