Besplatna mamografija u Nišu: Ne čekajte simptome
U okviru akcije „Otvorena vrata za mamografiju”, Dom zdravlja Niš omogućiće mamografske preglede u Službi za radiološku dijagnostiku, u centralnom objektu ove zdravstvene ustanove, na prvom spratu, u sredu, 14. oktobra, od 7 do 19 časova.
Bitan korak ka očuvanju zdravlja
- Redovni preventivni pregledi važan su korak u očuvanju zdravlja. Ne čekajte simptome - posvetite pažnju prevenciji - poručuju iz ove zdravstvene ustanove.
Mamografija je jedna od najvažnijih metoda za rano otkrivanje promena na dojkama, uključujući i one koje se ne mogu napipati samopregledom niti otkriti kliničkim pregledom.
Rak dojke
Karcinom dojke na samom početku uglavnom ne izaziva nikakve simptome. Žena se oseća dobro i nema naznaka bolesti. U ovoj situaciji mogu da prođu meseci, pa i godine dok se bolest ne otkrije.
Neki od simptoma raka dojke su nekada čvorići u dojci ili pazuhu, otok ili zadebljanje tkiva, kao i promene u izgledu kože na grudima.
Crvenilo svrab i bol, uvučenost bradavica, iscedak su mogući simptomi. Bitno je ipak da znamo da nije svaki čvorić rak dojke, a o čemu se tačno radi otkriva mamografija.
Izvor:domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kurir.rs