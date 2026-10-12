U Srbiji od RA boluje oko 35.000 odraslih građana, a oko 2.000 dece boluje od idiopatskog juvenilnog artritisa

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Povodom Svetskog dana borbe protiv artritisa, koji se širom sveta obeležava svake godine 12. oktobra, Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Republike Srbije (ORS) održalo je konferenciju za medije u Evropskoj kući u Beogradu, pod sloganom „Ostvari svoje snove“.

Svetski dan borbe protiv artritisa ustanovljen je sa ciljem da se podigne svest o reumatskim i mišićno-koštanim bolestima i njihovom uticaju na život obolelih i zajednicu u celini.

Od detinjstva do odraslog doba

Cilj ovogodišnje kampanje je dublje razumevanje dugogodišnjeg životnog iskustva sa hroničnim autoimunim artritisima (HAAR) - od detinjstva i pedijatrijskog lečenja do odraslog doba - i uticaja bolesti na lični rast, školovanje, profesionalnu orijentaciju, zapošljavanje, negu, zasnivanje porodice i starenje.

Od reumatoidnog artritisa u Srbiji boluje 35.000 osoba

Najčešći hronični autoimuni artritis (HAR) je reumatoidni artritis (RA), koji se najčešće dijagnostikuje između 45. i 65. godine života, mada se može javiti u bilo kom uzrastu, i češće pogađa žene nego muškarce. U Srbiji od RA boluje oko 35.000 odraslih građana, a oko 2.000 dece boluje od idiopatskog juvenilnog artritisa (IJAR). Po učestalosti slede ankilozirajući spondilitis i psorijazni artritis.

Najčešći hronični autoimuni artritis (HAR) je reumatoidni artritis (RA) Foto: Shutterstock

Ostvari svoje snove

Na konferenciji je promovisana knjiga „Ostvari svoje snove“, zbirka svedočenja pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa, koju je Podružnica ORS-a u Nišu štampala u okviru projekta Evropske alijanse udruženja za reumatologiju (EULAR).

- Knjiga ‘Ostvari svoje snove’ nastala je iz glasova naših članova - ljudi koji su naučili da žive sa HAAR, a da pritom ne odustanu od školovanja, posla, porodice i sopstvenih planova. Njihova svedočenja pokazuju da dijagnoza nije kraj snova, ali i da put do njih niko ne može da pređe sam. Potrebni su rana dijagnoza, blagovremen pristup savremenoj terapiji, psihološka podrška i razumevanje porodice, kolega i lokalne zajednice. Zato danas pozivamo donosioce odluka da zajedno sa nama omoguće da svaki oboleli u Srbiji, od deteta do starije osobe, ima priliku da ostvari svoje snove - izjavila je prim. dr Mirjana Lapčević, predsednica Udruženja ORS.

Kada terapija može da zaustavi upalu?

pravovremeno započeta terapija može da zaustavi zapaljenje pre nego što nastupe trajna oštećenja zglobova, invaliditet i gubitak radne sposobnosti. Prof. dr Milan Petronijević, načelnik Klinike za reumatologiju VMA i predsednik Radne grupe za reumatoidni artritis Udruženja reumatologa Srbije, govorio je o značaju rane dijagnoze i savremenog lečenja za ostvarenje snova obolelih od HAAR. Kako je istakao,

Klinički asistent dr sci. med. Branko Barać, v.d. direktora Instituta za reumatologiju u Beogradu, predstavio je organizaciju rada, dijagnostičke i terapijske mogućnosti ove ustanove, u kojoj se inovativnom terapijom leči više od polovine obolelih od HAAR u Srbiji.

Dr sci. med. Gordana Sušić, pedijatar reumatolog, govorila je o značaju tranzicije od dečjeg ka odraslom dobu. Organizovan i postepen prelazak mladih pacijenata iz pedijatrijske u reumatološku službu za odrasle važan je da bi nastavili lečenje bez prekida i ostvarili svoje planove u školovanju, poslu i porodičnom životu.

Rano prepoznavanje i pravovremeno lečenje reumatoidnog artritisa ključni su za usporavanje bolesti, smanjenje oštećenja zglobova i očuvanje kvaliteta života Foto: Shutterstock

Ključne poruke

Učesnici su se saglasili da je za kvalitetan život obolelih od HAAR neophodna saradnja zdravstvenog sistema, zdravstvenih institucija, zdravstvenih radnika i udruženja pacijenata, a ključne poruke konferencije su:

brzo upućivanje pacijenata reumatologu od strane izabranih lekara i rana dijagnoza

blagovremen pristup savremenoj, inovativnoj terapiji i jednostavnije procedure za njeno odobravanje;

organizovana tranzicija mladih pacijenata iz pedijatrijske u službu za odrasle;

psihološka podrška i aktivno učešće pacijenata u lečenju i samokontroli bolesti;

podrška u školovanju, zapošljavanju i očuvanju radne sposobnosti obolelih.

Obeležavanje su, kao i svake godine, podržali Udruženje reumatologa Srbije (UReS), Udruženje roditelja dece obolele od reumatskih bolesti Srbije i Udruženje medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta Srbije u reumatologiji.